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أخبار العالم

بتهمة التحرش.. جوتيريش يوقف مبعوثا أمميا بعد 6 أيام من تعيينه

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:07 ص
الأمين العام للامم
الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش
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أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إعلانه أنه أوقف مبعوثه الجديد في مجال التكنولوجيا عن العمل على خلفية تحقيق في اتهامات بالتحرش.

ويأتي ذلك بعد 6 أيام فقط من إعلان جوتيريش تعيين فابريزيو هوشيلد دروموند مبعوثا له في مجال التكنولوجيا.

وقال في مؤتمر صحفي في نيويورك: "هناك ادعاءات يتم التحقيق فيها وهذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به"، مضيفا أن هوشيلد قد تم منحه إجازة إدارية "كإجراء احترازي".

وصرح جوتيريش بأنه علم بهذه الادعاءات قبل يومين فقط ولم يعرف بعد "بالضبط ما هي طبيعة الاتهامات الموجهة".

وأضاف: "آمل أن يجرى التحقيق بسرعة. لن يكون هناك دائما أي تسامح في ما يتعلق بالتحرش الجنسي أو غيره من أشكال التحرش".

ويواجه هوشيلد وهو مسؤول مخضرم في الأمم المتحدة من تشيلي العديد من الشكاوى من النساء اللائي عملن معه ويدعين تحرشه بهن وغير ذلك من السلوك غير اللائق خلال العامين الماضيين.
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