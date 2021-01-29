ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صباح البلد يستعرض احتفالات الشرطة المصرية بعيدها مع المواطنين

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:34 ص
احتفالات الشرطة المصرية
احتفالات الشرطة المصرية
Advertisements
إسراء صبري
قالت الإعلامية هند النعساني، إنه بالأمس واصلت قوات الشرطة احتفالاتها الخاصة بعيد الشرطة، وذلك عن طريق خروجهم إلى ميادين مصر للاحتفال مع المواطنين، سواء المارة أو راكبي السيارات.

وتابعت "النعساني" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، جاءت احتفالات قوات الشرطة إيمانا منهم .بأهمية مشاركة المواطن المصري باحتفالاتهم، معقبة: هو احتفال يمثل جموع الشعب المصري العظيم.

وأضافت: "ردود أفعال المواطنين كانت إيجابية للغاية"؛ حيث قاموا بتقديم الشكر والتقدير لهم عما يقدمه للبلاد ولهم.

وأشارت إلى أن رجال الشرطة احتفلوا أيضا مع بعض الوفود السياحية المتواجدة، معقبة: كل الشطر والتقدير لهم ودعوا الله أن يحفظهم من كل سوء.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أشجار عيد الميلاد تزين الأستديو.. صباح البلد يحتفل بقرب حلول العام الجديد.. فيديو

من خلال الصفحة الرسمية..هند النعساني: التعليم تعلن تفاصيل استكمال العام الدراسي

شاهد.. الشرطة تحتفل مع المواطنين بعيدها الـ69

الداخلية اليوم.. رجال الشرطة يواصلون الاحتفال بعيدهم الـ 69 مع المواطنين.. وحملات لضبط عصابات السرقة وتجار المخدرات

الشرطة تواصل الاحتفال مع المواطنين بعيدها الـ69 .. صور

ترشيحاتنا

بعد طلب بحقها في الفيلا.. ورثة شعبان عبد الرحيم ترد بقوة على المطربة اللبنانية منار حمزة

أحمد حسن يوجه نصائح لـ مصطفى محمد عقب انتقاله لـ الدوري التركي

تنشط ليلا.. شاب قام بتصوير قطته أثناء نومه ليلا واكتشف المفاجأة.. شاهد

مستشار الرئيس للصحة يكشف سبب تراجع إصابات كورونا ويحذر من أمر خطير.. فيديو

شوبير يحسم الجدل حول ضم الأهلي لـ حسام حسن وحقيقة قرب انضمام باسم مرسي للزمالك

عرض الجمعة.. اشتر آيفون XS نسخة 256 جيجابايت بـ 7500 جنيه فقط

Advertisements

جرحى وقتلى في اندلاع حريق بمستشفى مخصص لمرضى كورونا في رومانيا

تكليف رئاسى بمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين خلال ١٠ سنوات

تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينيو عقب هزيمة توتنهام أمام ليفربول.. صور

حريق هائل بسوق التوفيقية في وسط البلد

مطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم وتكشف حقيقة زواجهما

شاهد.. تفحم 12 محلا وكشكا إثر حريق ضخم بسوق التوفيقية في وسط القاهرة

أخبار الرياضة.. تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينو عقب هزيمة توتنهام.. شوبير يحسم الجدل حول انضمام حسام حسن لـ الأهلي

تنشط ليلا.. شاب قام بتصوير قطته أثناء نومه ليلا واكتشف المفاجأة.. شاهد

شوبير يحسم الجدل حول ضم الأهلي لـ حسام حسن وحقيقة قرب انضمام باسم مرسي للزمالك

أشرف قاسم يحسم الجدل حول ضم باسم مرسي وتفاصيل تجديد عقد ساسي

التأمينات السعودية توضح آلية توزيع معاش المتوفى.. وعائد المستفيد العامل بشركتين

بعد طلب بحقها في الفيلا.. ورثة شعبان عبد الرحيم ترد بقوة على المطربة اللبنانية منار حمزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر من ضوء الهاتف المحمول.. يصيبك بهذه الأمراض

بمكياج جذاب.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

إحصائية جديدة.. 1 من 8 متعافين كورونا يعاني من هذه المضاعفات