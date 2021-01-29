صباح البلد يستعرض احتفالات الشرطة المصرية بعيدها مع المواطنين

قالت الإعلامية هند النعساني، إنه بالأمس واصلت قوات الشرطة احتفالاتها الخاصة بعيد الشرطة، وذلك عن طريق خروجهم إلى ميادين مصر للاحتفال مع المواطنين، سواء المارة أو راكبي السيارات.





وتابعت "النعساني" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، جاءت احتفالات قوات الشرطة إيمانا منهم .بأهمية مشاركة المواطن المصري باحتفالاتهم، معقبة: هو احتفال يمثل جموع الشعب المصري العظيم.





وأضافت: "ردود أفعال المواطنين كانت إيجابية للغاية"؛ حيث قاموا بتقديم الشكر والتقدير لهم عما يقدمه للبلاد ولهم.





وأشارت إلى أن رجال الشرطة احتفلوا أيضا مع بعض الوفود السياحية المتواجدة، معقبة: كل الشطر والتقدير لهم ودعوا الله أن يحفظهم من كل سوء.



