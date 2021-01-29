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توك شو

لمختلف الأعمار.. تمارين اليوجا لتنشيط عضلات الجسم

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:38 ص
تمارين اليوجا
تمارين اليوجا
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إسراء صبري
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"،  صباح اليوم الفقرة الرياضية مع "فالنتينا"، من فندق "كليوباترا ريزورت" بشرم الشيخ، التي قدمت خلال فقرة اليوم، بعض تمارين اليوجا للاسترخاء وتنشيط عضلات الجسم.

وتمتاز رياضة البيلاتس بإمكانية مُمارستها من قِبل جميع الفئات العُمرية بغض النظر عن اختلاف مستويات اللياقة البدنية لدى هذه الفئات؛ إلا أنه يُوصى بأخذ المشورة والنصيحة من الطبيب المُختص قبل مُمارسة أي تمارين رياضية من قِبل الشخص الذي يمتلك أي سجلٍ مرضي؛ فقد تُحظر مُمارسة تمارين هذه الرياضة على الأشخاص الذين يكون مُعدل ضغط الدم لديهم غير مُستقر، أو الذين يُعانون من هشاشة العظام، أو خطر تجلُط الدم، ويُفضَّل البدء بمُمارسة هذه الرياضة من خلال التمرُن بمساعدة مُدربٍ مُعتمد، بحيث يضمن الشخص بأن مُمارسته لهذه الرياضة تتم بشكلٍ صحيح.

كان برنامج "صباح البلد" استحدث مؤخرًا، بعض الفقرات الجديدة والمتنوعة، التي تهم المواطن المصري بجميع فئاته وأعماره من تحليلات سياسية ومتابعات إخبارية، إلى فقرات ترفيهية متنوعة للأسرة المصرية، ومن أبرز تلك الفقرات "الفقرة الرياضية"، التي تقدم يوميا في الساعة الثامنة صباحًا.
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