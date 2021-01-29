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الرياضة: تطوير 4333 مركز شباب وتحويلها لمراكز اجتماعية وثقافية.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:47 ص
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
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نورهان رأفت
قال الدكتور محمد فوزي ، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة ، إن وزارة الشباب والرياضة طورت ما يقرب من 4333 مركز شباب ، على مستوى الجمهورية ، وتحويلها لمراكز خدمة اجتماعية ، وثقافية ، وورش عمل للمرأة ، مضيفا: "مركز الشباب أصبح المظلة الرئيسية للأسرة المصرية " .

وأضاف الدكتور محمد فوزي ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن الوزارة تسعى جاهدة لتطوير المراكز الشبابية ، لتوفير بيئة  صالحة لممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية .

وأشار المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة إلى أن مصر أصبحت "قبلة الاتحادات الرياضية" ، ومركز استقبال البطولات العالمية ، ومنها بطولة كرة اليد ، المقامة حاليا ، في مصر ، والتي استطاعت مصر تنظيمها ، في ظل ظروف جائحة كورونا القاسية .

وأشار إلى أن مصر لديها أكثر من بطولة عالمية خلال عام 2021 ،من بينها بطولة العالم للرماية، في شهر فبراير المقبل، وبطولة العالم للدراجات وبطولة السلاح ، في شهر إبريل.

وتابع : مصر تعيش طفرة رياضية ونوجه الشكر للقادة السياسيين الداعمين لأبطال مصر، والرياضة المصرية ، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة مفتوحة أمام المواطنين في حالة وجود أية شكوى، من رواد النوادي الرياضية .

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