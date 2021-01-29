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توك شو

طبيب عيون يوجه نصائح هامة للمواطنين

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:50 ص
طبيب عيون
طبيب عيون
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البهي عمرو
قال الكتور أشرف الهباق أستاذ طب و جراحة العيون، إن عملية فرك العين سواء من المواطنين الكبار و الصغار أمر خطير، موحًا أن الطفل عندما يفرك عينه من الممكن أن يغير من شكل القرنية. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر و رحمة خالد و داليا أشرف، أن الشخص الكبير عندما يفرك عينة يسبب التهاب لها و تكون أكياس دهنية و مشكلات كثيرة.

ولفت إلى أن أى شخص يشعر بوجع فى العين عليه أن يقوم بغسيل العين، ولا يقوم بفركها، وكشف أن استخدام القطرات أيضًا من الأشياء الخطيرة.

وأشار إلى أن الله جعل للعين قطرة خاصة بها و تكون من عند الله، وأكد أن استخدام القطرات بدون طبيب من الممكن ان تتسبب فى جفاف فى العين.

وأوضح أن جلوس المواطنين و الأطفال لساعات طويلة على الأجهزة يسبب فى خفاف العين، وأكد أن المواطنين عليهم أن يبتعدوا عن الأجهزة الكهربائية كل ثلث ساعة بمعدل دقيقتين دقائق.

وتابع : " الشخص عندما يغلق عينه لـ لحظات يكون أمر مهم ولذلك على الجميع الالتزام بتلك التعليمات للحفاظ على العين".

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