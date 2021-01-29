ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

التأمينات السعودية توضح آلية توزيع معاش المتوفى.. وعائد المستفيد العامل بشركتين

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:56 ص
السعودية
السعودية
Advertisements
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات السعودية، أن المعاش يقسَّم بالتساوي على أفراد الأسرة المستحقين بعد وفاة صاحب المعاش.

 وذكرت التأمينات؛ ردًا على استفسار مواطن أنه «يتم توزيع المعاش بالتساوي على أفراد أسرة صاحب المعاش المستحقين، بعد وفاته».

وأشارت التأمينات وفقا لما ذكرته صحيفة عاجل، إلى أنه يتم حساب معاش من عمل في شركتين في آن واحد، على أساس مجموع الأجور التي حصل عليها المشترك من أصحاب الأعمال، وقالت في حال التحاق شخص بالعمل في شركتين مختلفتين في نفس الوقت، فإن المعاش يحسب على أساس مجموع الأجور التي حصل عليها المشترك من أصحاب الأعمال.

وقالت التأمينات إنه «إذا كان العامل ملتحقًا لدى صاحبي عمل في آن واحد، فإن كل صاحب عمل يلتزم بأداء كامل الاشتراكات التي يستلزمها النظام، ثم يحسب لـه المعاش على أساس مجموع الأجور التي حصل عليها المشترك من أصحاب الأعمال».

Advertisements
Advertisements

جرحى وقتلى في اندلاع حريق بمستشفى مخصص لمرضى كورونا في رومانيا

تكليف رئاسى بمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين خلال ١٠ سنوات

تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينيو عقب هزيمة توتنهام أمام ليفربول.. صور

حريق هائل بسوق التوفيقية في وسط البلد

مطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم وتكشف حقيقة زواجهما

شاهد.. تفحم 12 محلا وكشكا إثر حريق ضخم بسوق التوفيقية في وسط القاهرة

أخبار الرياضة.. تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينو عقب هزيمة توتنهام.. شوبير يحسم الجدل حول انضمام حسام حسن لـ الأهلي

تنشط ليلا.. شاب قام بتصوير قطته أثناء نومه ليلا واكتشف المفاجأة.. شاهد

شوبير يحسم الجدل حول ضم الأهلي لـ حسام حسن وحقيقة قرب انضمام باسم مرسي للزمالك

أشرف قاسم يحسم الجدل حول ضم باسم مرسي وتفاصيل تجديد عقد ساسي

التأمينات السعودية توضح آلية توزيع معاش المتوفى.. وعائد المستفيد العامل بشركتين

بعد طلب بحقها في الفيلا.. ورثة شعبان عبد الرحيم ترد بقوة على المطربة اللبنانية منار حمزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر من ضوء الهاتف المحمول.. يصيبك بهذه الأمراض

بمكياج جذاب.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

إحصائية جديدة.. 1 من 8 متعافين كورونا يعاني من هذه المضاعفات