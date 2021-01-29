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ديني

كيف تتم صيانة ثوب الكعبة المشرفة وتثبيت أطرافها.. صور

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:00 ص
كيف تتم صيانة ثوب
كيف تتم صيانة ثوب الكعبة المشرفة وتثبيت أطرافها
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محمد شحتة
قامت إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمتابعة أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة ليحتفظ برونقه، إضافة إلى تثبيت أطرافه.

ووفقا للخطة التشغيلية والفنية للإدارة  يتم تفقد ثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي وعمل صيانة دورية من خلال فريق عمل سعودي مختص تصل خبرات بعضهم إلى (٢٦) عامًا، وإن الفريق المعني بالمهمة يقوم بتفقد جميع أجزاء الثوب والحلقات المثبتة له.

ويتم شد الثوب على الحلق والحبل خاصة بعد نزول الأمطار لأن الثوب يحتاج إلى شد، وصيانة ونظافة، مع عمل صيانة لإطار الحجر الأسود والركن اليماني، ويتم تحري أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفيروس كورونا.
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