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تعرف على تفاصيل مدرسة الزراعة المطرية بمطروح ..فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:54 ص
مدرسة الزراعة المطرية
مدرسة الزراعة المطرية
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نورهان رأفت
عرض برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا ، لـ مدرسة "ثانوية الزراعة المطرية" ، بمحافظة مطروح ، وهي الأولى من نوعها ، في مصر ، في الزراعة المطرية ، التي تعتمد عليها المحافظة .

فيما قال عاطف سلامة ، وكيل وزارة التربية والتعليم ، بمحافظة مطروح ، خلال التقرير ، إن المدرسة تضم حوالي 40 طالب بالفصل الواحد ، وتم افتتاحها العام الماضي ، موضحا أن الطلاب يتم اختيارهم عقب اجتياز امتحانات القدرات ، والهدف منها استغلال الأمطار بالمحافظة ، في مجالات الزراعة الحيوانية والمطيرية .

ومن جانبه أشار الدكتور محمد سالم ، إلى أنه هناك بيئة تعليمية كاملة ، متوفرة للطالب ، داخل المدرسة ، وخلال ثلاثة أيام بالأسبوع .

وفي سياق آخر ، تنوعت الأنشطة التى يقدمها فرع ثقافة مطروح أونلاين من خلال موقعه على الفيس بوك وضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة لإيصال الخدمات الثقافية والفنية للمواطنين فى كل مكان.

قدم قصر ثقافة مطروح فقرات اونلاين لمواهب مطروح قدم من خلالها مجموعة من القصائد  الشعرية المتنوعة، بالإضافة إلى ورشة فنية لعمل مجسم للفضاء بخطوات سهلة ومبسطة، بالإضافة إلى ورشة رسم قدم من خلالها رواد القصر أعمالهم المتميزة فى رسم البورترية، بجانب محاضرة عن "الهجرة غير الشرعية" قدمها الصحفي على الشوكى بالقصر، وتحدث من خلالها عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية التى يتجه إليها الشباب والأسباب التي تؤدى للتفكير بها واللجوء إليها، ومتحدثا عن موقع مطروح الحدودي والذي يجعلها من البلاد المستقبلية لراغبي الهجرة الغير شرعية وتحث أيضا عن طرق المكافحة لحل هذه المشكلة.

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