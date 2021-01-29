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ديني

65 مشروعا ضمن خطة شئون الحرمين خلال عام 2021.. تفاصيل

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:26 ص
65 مشروعا ضمن خطة
65 مشروعا ضمن خطة شؤون الحرمين خلال عام 2021.. تفاصيل
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محمد شحتة
حصرت رئاسة شئون الحرمين الشريفين، ما يقارب (451) مشروع، تمت مواءمتها استراتيجيًا بما يتوافق مع مستهدفات خطة الرئاسة (2024)، اعتمدت منها (201) مشروع لخطة الرئاسة (2024)، وإعداد جدول زمني لتنفيذها خلال الأربع سنوات القادمة.

وأعلنت رئاسة الحرمين ، أنه خلال عام (2021) سيتم تنفيذ (65) مشروع، حيث ابتدأ العمل على مشاريع الربع الأول من عام (2021)، وتسعى الإدارة العامة للمبادرات وتحقيق الرؤية إلى تأهيل وتدريب الكوادر في مجال إدارة المشاريع من خلال حصر مدراء المشاريع المؤهلين، وأيضًا نقل المعرفة لهم من خلال اللقاءات التدريبية المستمرة، حيث قامت بتعيين قرابة (17) مدير مشروع لجميع المشاريع الحالية والجاري تنفيذها.

وعملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال الإدارة العامة للمبادرات وتحقيق الرؤية على إعداد منهجية محكمة في تنفيذ المشاريع والمبادرات؛ عبر إداراتها المختلفة كإدارة الاستراتيجية، وإدارة متطلبات الأعمال، ومكتب إدارة المشاريع (PMO)، وإدارة التغيير والتواصل، وإدارة الأداء، واعتماد المنهجية من قبل لجنة متابعة المبادرات وتنفيذ الخطة الاستراتيجية.

وأخذت على عاتقها مهمة إدارة وتنفيذ مشاريع ومبادرات مختلفة مثل مبادرات خطة حرمين، أو مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أو المشاريع المدعومة من الهيئة العامة للأوقاف.
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