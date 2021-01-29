بعد عقد وزارة الهجرة ورشة عمل لتعميق آليات التواصل معهم.. برلمانيون: الشباب الدارسون بالخارج عليهم دور كبير في بناء الوطن.. والسيسي أعطى اهتماما كبيرا لهم





آمال رزق الله: الشباب الدارسين بالخارج عليهم دور كبير في بناء الوطن مستقبلا.. وتطويره لمواكبة العالمية

أمين مسعود: توفير فرص عمل للشباب الدراسين بالخارج يعزز من انتمائهم للدولة

سامى كامل: السيسي أعطى اهتماما كبيرا للشباب.. والاعتماد على الدارسين بالخارج يثقل من قوة مصر علميا





عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ورشة عمل لمتابعة الاستعدادات النهائية للاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، والتي تطلقها الوزارة يوم الأحد القادم وتم إعدادها بالتعاون مع الخبير الإعلامي/ نهى النحاس، رئيس مجلس إدارة شركة "30 N degree" للاستشارات الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تتضمن تعميق آليات التواصل بين وزارة الهجرة وشباب المصريين الدارسين بالخارج.









وحرصت وزيرة الهجرة على حضور الشباب المشاركين في مبادرة شباب الدارسين بالخارج من كافة الدول، لاستعراض الاستراتيجية أمامهم للمشاركة في إعدادها وإبداء آرائهم وأفكارهم، كما شارك أيضا الشباب غير المتواجد في مصر وعادوا لدراستهم خارج مصر، وممن قاموا بجهود في تكوين روابط لشباب المصريين الدارسين في الدول المقيمون بها.









وخلال اللقاء، قالت الوزيرة إن الاستراتيجية الوطنية لشباب مصر الدارسين بالخارج، تُعد إحدى أبرز ثمار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، التي أطلقتها الوزارة منتصف العام الماضي، والتي اشتملت على 17 زيارة للمشروعات القومية والمناطق التراثية، وما قدمته الدولة من جهود لتطوير العشوائيات والنهوض بمستوى المصريين، مستهدفة ربط شباب الدارسين بالخارج بوطنهم، ثم تكللت بلقاء دولة رئيس الوزراء لإطلاعهم على ما تقوم به الدولة المصرية، وأهمية التزود بالعلوم والمعرفة للمشاركة في بناء وطن قوي على أسس علمية.









ومن هذا المنطلق ، أكد عدد من النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على أهمية الاستفادة من خبرات الشباب الدراسين بالخارج في بناء الدولة المصرية وتعزيز قيمة الانتماء لديهم، مشيرين إلى أن اطلاق وزارة الهجرة مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، بهدف تعزيز صلتهم بالوطن تعد خطوة صائبة لتبنى العقول المصرية بالخارج.





وفي هذا السياق، أكد النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، على أهمية الاستفادة من خبرات الشباب الدراسين بالخارج في بناء الدولة المصرية، مشيدة بعقد السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، لورشة عمل لمتابعة الاستعدادات النهائية للاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، والتي تطلقها الوزارة يوم الأحد القادم .









وأوضحت "رزق الله"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الشباب الدراسين بالخارج تمكنوا من كسب مهارات جديدة وخبرات تساعدهم في مواكبة تطورات سوق العمل الحديثة، مشيرة إلى أن الدولة في يونيو السابق أطلقت أول برنامج تقدمه للشباب الدارسين فى الخارج، بهدف تعزيز صلتهم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم التى اكتسبوها.













وأضافت عضو مجلس النواب، أن الفترة القادمة تشهد الدولة انتعاشه في كافة المجالات نظرًا لاستفادة من خبرات هؤلاء الشباب المصريين الذين ينقلون خبراتهم للشباب المصرى من خلال الندوات التي تعقدها وزارة الهجرة، مؤكدة على أهمية تكوين روابط بين الشباب الدراسين بمصر والدراسين بالخارج لتحقيق الهدف الرئيسى وهو بناء الوطن.





وتابعت:" نحن نشهد أفضل العصور الاطلاق فالرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى جاهدا لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات بحلول عام 2030".









بدوره، علّق النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، على عقد السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، ورشة عمل لمتابعة الاستعدادات النهائية للاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، والتي تطلقها الوزارة يوم الأحد القادم، قائلًا "ربط الشباب الدراسين بالخارج بوطنهم أمر ايجابي يستحق التقدير للقائمين عليه وخاصة وزارة الهجرة"









وأفاد "مسعود"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن هذه المبادرة تعد امتداد للمبادرات السابقة التي عقدتها وزارة الهجرة لربط المصريين المقمين بالخارج بوطنهم بهدف تعزيز قيمة الانتماء لديهم، لافتًا إلى أن الدولة تسعى لاستضافة العقول التي هجرت للخارج بهدف تبادل الخبرات والتعاون بما يخدم جهودها.









وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة عانت بسبب هجرت الشباب المثمرة من أبنائنا المصريين للخارج للدراسة أو لايجاد فرصة عمل وترك بلدهم، مؤكدًا على ضرورة توفير فرص عمل لهم تتناسب مع مجالات تخصصهم، علاوة على وضع مرتبات تتناسب مع المؤهلات الدراسية الحاصلين عليها .









من جانبه، قال النائب سامى كامل، عضو مجلس النواب، إن تقدم الدولة وتعزيز عملها لا يحدث الأ بجهود وطاقة شبابها المصرى، لافتًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى دائمًا تصب في مصلحة الشباب المصرى من خلال تمكينهم في المجتمع والعمل على صقل مهاراتهم العلمية والعملية.









وأضاف "كامل"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن اطلاق وزارة الهجرة مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، بهدف تعزيز صلتهم بالوطن تعد خطوة صائبة لتبنى العقول المصرية بالخارج، موضحًا أن الشباب الدراسين بالخارج استطاعوا كسب خبرات ومهارات جديدة؛ ونقلها للدولة يرفع من شأنها.







