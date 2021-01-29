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الصحة العالمية تبدأ تحقيقا حول منشأ فيروس كورونا في الصين.. يتصدر نشرة صباح البلد

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:06 ص
نشرة اخبار صباح البلد
نشرة اخبار صباح البلد
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إسراء صبري
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الجمعة:

صدى البلد:
بتوجيهات من الرئيس.. مصر ترسل كميات كبيرة من المساعدات الطبية إلى لبنان.

الأهرام:
القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الشمالي.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ضمن أفضل 20 مركز بالعالم تفاعلا مع أزمة كورونا.

المصري اليوم:
روسيا تقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر وزيادتها اعتبرا من 8 فبراير

الوطن:
النواب: 10 وزراء يقدمون كشف حساب مصر تنطلق.

أخبار اليوم:
التضامن: 18 ألف منفذ..لصرف معاشات فبراير.

اليوم السابع:
الكهرباء: تطوير شبكات 6 قرى في أسيوط بـ 21 مليون جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة.
 المترو يعلن انتظام حركة قطارات الخط الثاني في جميع المحطات بعد سحب الأدخنة بالبحوث.


مصراوي:
لمدة 3 أيام..غلق طريق الفيوم من ميدان الرماية من 12 مساء لـ7 صباحا.

الشروق:
وزيرة البيئة: تنفيذ 1800 وحدة بيوجاز منزلية خلال عامين.

الهلال اليوم:
الصحة: استمرار انخفاض الإصابات بكورونا.

الجمهورية:
الزمالك يعتلي صدارة الدوري برباعية في مرمى المقاصة.

العربية:
الصحة العالمية تبدأ تحقيقا صعبا حول منشأ الفيروس ووهان الصينية.

روسيا اليوم:
غوتيريش للقات الأجنبية: اتركوا الليبيين وشأنهم.
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