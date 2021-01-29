الصحة العالمية تبدأ تحقيقا حول منشأ فيروس كورونا في الصين.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الجمعة:





صدى البلد:

بتوجيهات من الرئيس.. مصر ترسل كميات كبيرة من المساعدات الطبية إلى لبنان.





الأهرام:

القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الشمالي.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ضمن أفضل 20 مركز بالعالم تفاعلا مع أزمة كورونا.





المصري اليوم:

روسيا تقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر وزيادتها اعتبرا من 8 فبراير





الوطن:

النواب: 10 وزراء يقدمون كشف حساب مصر تنطلق.





أخبار اليوم:

التضامن: 18 ألف منفذ..لصرف معاشات فبراير.





اليوم السابع:

الكهرباء: تطوير شبكات 6 قرى في أسيوط بـ 21 مليون جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة.

المترو يعلن انتظام حركة قطارات الخط الثاني في جميع المحطات بعد سحب الأدخنة بالبحوث.









مصراوي:

لمدة 3 أيام..غلق طريق الفيوم من ميدان الرماية من 12 مساء لـ7 صباحا.





الشروق:

وزيرة البيئة: تنفيذ 1800 وحدة بيوجاز منزلية خلال عامين.





الهلال اليوم:

الصحة: استمرار انخفاض الإصابات بكورونا.





الجمهورية:

الزمالك يعتلي صدارة الدوري برباعية في مرمى المقاصة.





العربية:

الصحة العالمية تبدأ تحقيقا صعبا حول منشأ الفيروس ووهان الصينية.





روسيا اليوم:

غوتيريش للقات الأجنبية: اتركوا الليبيين وشأنهم.