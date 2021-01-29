محيي صلاح: منتخب اليد قدم مباراة مميزة أمام الدنمارك

خصص برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، فقرة خاصة للأطفال للحديث عن مباريات كرة اليد ببطولة كأس العالم التى تقام فى مصر، استضاف خلال الفقرة " الكابتن محيي صلاح، حارس مرمي منتخب اليد السابق و سيف باسم، لعب كرة يد ناشىء،و يوسف أحمد، لاعب كرة يد ناشئ".





وقال الكابتن محيي صلاح، حارس مرمي منتخب اليد السابق، إن المنتخب المصري لكرة اليد قدم مباراة كبيرة ومميزة أمام الدنمارك، موضحًا المنتخب كان يقابل بطل العالم.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر و رحمة خالد و داليا أشرف، أن المباراة لأخر دقيقة كانت قريبة للغاية، وأن الفارق فى النهاية كان هدف واحد.





ولفت إلى أن جميع لاعبي المنتخب يستحقوا الشكر و التقدير على الأداء الذى حدث بمباراة الدنمارك، وكشف أن المنتخب به عدد قليل من اللاعبين المحترفين، ولكن فى الفترة المقبلة سيكون هناك عقود احتراف لمجموعة كبيرة من لاعبي المنتخب.





وفى نفس السياق قال سيف باسم، لعب كرة يد ناشء، إن المنتخب المصري لكرة اليد قدم مباراة مختلفة أمام الدنمارك بطل العالم، موضحًا أن المنتخب كان فى بداية المباراة متفوق و بعد ذلك تعادل و تأخر فى النتيجة ثم تعادل و تقدم، وفى النهاية وصل لـ ضربات الجزء.





وأشار إلى أن جميع لاعبي المنتخب قدموا مباراة قوية، أمام بطل العالم، والجميع يشبد بما قدمه لاعبي المنتخب.





كما أكد يوسف أحمد، لاعب كرة يد ناشئ، أنه لم يتوقع ما قدمه المنتخب، مؤكدًا كنت أتوقع أن يهزم المنتخب بنتيجة كبيرة ولكن الأداء أبهر الجميع.



