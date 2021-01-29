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مديرة مركز رمسيس واصف لصناعة السجاد تكشف بدايات المشروع وملامحه العريقة.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:43 ص
سوزان واصف ، مدير
سوزان واصف ، مدير مركز رمسيس ويصا للفنون بالحرانية
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نورهان رأفت
قالت سوزان واصف ، مدير مركز رمسيس واصف للفنون بالحرانية ، إن والدها منذ أن بدء هذا المشروع ، وهو على يقين أن لكل إنسان طاقة فنية وابداعية ، موضحة أن والدها أصر أن يكون الأطفال العاملين بالمركز ، لم تسبق لهم أية عمل بحرفة إبداعية أخرى ؛ لإثبات فكرته ، وإهداء النجاح لهم .

وأضافت سوزان واصف ، خلال لقائها لبرنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن الصوف المستخدم في صناعة السجاد ، صوف غنم بلدي طبيعي ، مشيرة إلى أن والدها كان يعشق أن يبدأ الفن من أصوله . 

وأشارت إلى أن والدها أعاد زراعة نباتات فديمة ، لرسمها على السجاد ، بشكل طبيعي وبذات الألوان ، متابعة : " أن الأطفال في المركز عمرهم يبدأـ من الثماني سنوات ولم تسبق لهم الاطلاع على الفنون " .

ولفتت إلى أن الفترة التي يصنع فيها السجاد ، يعتمد على شغف الصانع ، وصعوبة العمل ، والظروف الشخصية ، متابعة : " السجادة بتاخد 4 شهور عمل " .

وأكملت : مظاهر الريف اندثرت من حولنا بالقرية ؛ مما سبب تغير في الفن المقدم على السجاد  .
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