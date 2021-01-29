أزهري: حب الوطن ركن من أركان العقيدة

قال عبد العزيز النجار، وكيل وزارة بالأزهر الشريف، إن حب الوطن يعد من الإيمان وأيضا يعد ركن من أركان العقيدة، معقبا: الوطن هو أغلى وأثمن شيء بالنسبة لنفس البشرية..لأن أي إنسان بلا وطن يصبح إنسان بلا هوية.









وتابع "النجار" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، الإنسان دائما يتشرف بالانتساب إلى المكان الذي تربى وعاش به وهو وطنه، وأيضا يتشرف بأهله وعائلته، معقبا: على المواطن أن يشرف بـ بلاده وأهله خارج البلاد.





واسترسل: حب الوطن ليس كلمة تقال فقط، بل لابد أن يترجم حبه للوطن من خلال الدفاع عن الوطن وأرضه، منوها إلى أن المحب لوطنه عليه أن يقوم ببذل الجهد للنهوض ببلاده والسمو بها اقتصاديا.





ليس هناك دليل على حب الوطن أبلغ من حب النبي "صلى الله عليه وسلم" عندما خرج من مكة مهاجرا، معقبا: بالرغم من المعاناة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه حزن على رحيله من بلاده.





مشددا على أن ضرورة تماسك المجتمع للأخذ بيد الأخرين من أجل تخطي الصعاب، منوها إلى أن الدفاع عن الوطن يعد جهاد..حيث أن السياسة والاقتصاد وحماية المواطنين من الأشاعات يعد جهاد.



