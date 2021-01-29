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اقتصاد القاهرة تتلقى طلبات التقديم لمراحل الماجستير والدكتوراه .. وهندسة تبدأ بتلقيها الشهر القادم .. و عميد كلية الدراسات العليا : دورات تدريبية للمتقدمين ونتلقى الطلبات هذا الموعد

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:00 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد الشاهد
عميد كلية الدراسات العليا : تأهيل الطلاب المتقدمين للدراسات العليا .. وتلقي طلبات الالتحاق في هذا الموعد
عميد اقتصاد القاهرة : نتلقى طلبات التقدين للدراسات العليا حضوريا وأونلاين 
عميد هندسة القاهرة : تلقي طلبات التقديمات للدراسات العليا اعتبارا من 14 فبراير 



تتلقى العديد من كليات جامعة القاهرة طلبات الالتحاق بالدراسات العليا ، للطلاب الراغبين في استكمال دراستهم والحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه ، ويتساءل الكثير من المتقدمين عن موعد التقديمات وكيفية تلقي الجامعة لطلبات الالتحاق ، وفيما يلي نستعرض موعد التقديمات بكليات جامعة القاهرة ، وكيفية تقديم الطلاب .



قال الدكتور سيد خاطر عميد كلية الدراسات العليا والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة ، أنه سيتم قبول طلبات التقديم لطلاب الدراسات العليا بدءا من شهر 6 من العام الجاري ، حيث يتم تلقي الطلبات أونلاين ، وكذلك حضوريا في مقر الكلية ولكن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة .

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه يتم قبل موعد التقديم بفترة ، عمل دورات تدريبية اختيارية للطلاب ، لاجتياز امتحانات القبول في تخصصات الإحصاء ، والرياضيات ، وعلوم الحاسب .

وأشار إلى أن الهدف من عمل هذه الدورات ، هو تأهيل وتدريب الطلاب المتقدمين على اجتياز اختبارات القبول التي تعدها الكلية ، كما أن هذه الدورات اختيارية وليست إجبارية .

وأضاف "خاطر" أن الكلية تقبل جميع الطلاب الحاصلين على أي درجة جامعية من إحدى الجامعات المصرية ، بأي تقدير وبأي تخصص وأي ستة تخرج ، وبالنسبة لخريجي الكليات الخاصة والمعاهد ، يتم تقديم معادلة للكلية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات .

وتابع ، أن القبول الرسمي يكون بعد اجتياز الاختبارات التي تعدها الكلية و دفع المصروفات الدراسية ، وموعد القبول يكون خلال شهر 9 من العام الجاري .

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من جانبه ، قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه يتم حاليا تلقي طلبات التقديم بمرحلتي الماجيستير والدكتوراه للطلاب المتقدمين للدراسات العليا بالكلية .

وأضاف "السعيد" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الكلية تتيح تقديم الطلبات سواء أونلاين أو من خلال الحضور في مقر الكلية والتقديم يدويا ، مع التأكيد على اتباع كافة الاجراءات الاحترازية المقررة ومنع التجمعات في أماكن التقديم والزام جميع المتقدمين بارتداء الكمامات .

وبالنسبة لطلاب مرحلة البكالوريوس أوضح أنه يتم حاليا عمل مراجعات أونلاين لهم على المقررات التي تم الانتهاء منها ، والتواصل معهم من خلال المنصات الالكترونية الخاصة بالكلية لاستمرار التفاعل بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس ، وعمل تدريبات على الامتحانات لتعريفهم بها تمهيدا لإجراؤها ، خاصة مع قرب انعقادها .

وأشار عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد الامتحانات وكذلك كيفية إقامتها وإجراؤها خلال الاسبوع الاول من شهر فبراير القادم ، بحيث يتم إعدادها وفقا لقرارات المجلس الاعلى للجامعات وتوجيهات مجلس الجامعة .

كما أن الكلية مستعدة لأي طريقة لإجراء الامتحانات سواء حضوريا في مقر الكلية أو أونلانين من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية ، حيث أنه تم تأهيل الطلاب خلال الفصل الدراسي على استخدام هذه المنصات وكيفية التعامل عليها .

وفي نفس السياق ، أوضح الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة أنه سيتم البدء في تلقي طلبات التقديم للدراسات العليا اعتبارا من يوم 14 من شهر فبراير القادم .

وأضاف في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه سيتم تلقي طلبات التقديم حضوريا في مقر الكلية ، على أن يتم الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية المقررة ، على أن يتم إجراء الفصل الدراسي بنظام التعليم "الهجين" بحيث يكون هناك جزء حضوري في مقر الكلية واخر أونلاين من خلال طرح البرامج الدراسية على المنصات الالكترونية الخاصة بالكلية .


وتابع "عبد الفتاح" أنه لن يتم إدخال أي برامج دراسية جديدة خلال الفصل الجديد ، خاصة مع ظل استمرار أزمة كورونا وأنه تم تأجيل كافة اتفاقيات التعاون حتى يتم الانتهاء من هذه الازمة واستقرار الاوضاع الصحية مرة أخرى ، حيث أنه ينم استكمال الفصل الدراسي الثاني بالمقررات المطروحة منذ بداية العام .

وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة إلى أنه يتم عمل جداول مبدئية لامتحانات الفصل الدراسي الأول ، حيث يتم اعتمادها فور الانتهاء منها ، فهذه الجداول ليست النهائية أو الرسمية .

كما أن الكلية ملتزمة بقرارات المجلس الاعلى للجامعات وتوجيهات مجلس الجامعة بشأن كيفية إجراء الامتحانات ، فمن المقرر أن تقام حضوريا في مقر الكلية مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترلزية ، إلى حين صدور أي قرارات أخرى من مجلس الجامعة .




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