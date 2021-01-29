إنجاز طبي.. ابتكار عظام بشرية من خلايا حية

قال الدكتور حامد الجوهرى، إستشارى جراحة العظام والمناظير بالمستشفيات التعليمية، إن عملية الزراعة البشرية أو إستخدام الهندسية الوراثية فى زراعة بعض الأنسجة مثل العظام، مفيدة جدا لكثير من الأشياء منها الأشخاص الذين لديهم سرطان فى العظام ويتم الإحياج لحجم كبير جدا من العظام من أجل زراعتها أو الذين لديهم كسور فى العمود الفقرى.





وأضاف "الجوهرى" خلال لقائه عبر زووم ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هناك حوالى 2 مليون عملية زرع عظام أو إستبدالها وتكون مطلوبة فى العالم سنويا، موضحا أن العملية مفهومها هو تكوين العظام لخلية عضمية وقال إنه م ن الممكن زراعة عظام خاصة بإسنان وزراعتها فى جسم إنسان أخر.





وتابع أنه من الممكن أن نأتى بعظام من بعض الحيوانات مثل الطيور وإستخدامه فى جسم الإنسان، لافتا إلى أن الجديد الأن فى زراعة العظام هو فكرة إستخدام الهندسة الوراثية أو المحاكاة الحيوية لتصنيع ألياف عضمية وزراعتها مكان الجزء المراد زراعته.





وأكد ان عملية المحاكاة مازالت تحت التربة ولم تطبق كليا، متابعا أنه يتم صناعة أشياء تشبه الألياف الطبيعية أو الحبر أو الصبغة ويكونوا بدائل لبعض العمليات التى من الصعب أخذ عظام من جسم الإنسان نفسه.