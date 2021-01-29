فى ظل كورونا...مكانة الأطقم الطبية في الإسلام..أزهري يوضح

قال عبد العزيز النجار، وكيل وزارة بالأزهر الشريف، إن الإيمان بالوطن يظهر في وقت الاختبار الحقيقي، معقبا: عند وجود الهجوم على الوطن سواء بالشائعات أو بنشر البلبة يظهر معدن وحب الوطن الحقيقي..هل هو يؤثر حب نفسه عن حب وطنه.





وأكمل: نجد الآن رجال الشرطة والقوات المسلحة وهم يسهرون ليلا ونهارا من أجل المحافظة على الوطن..هنا يظهر مدى حب الوطن تفضيله عن أنفسهم.





وتابع "النجار" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، العين الساهرة على حماية الوطن وعدها الله بأنها لن يمسهم النار، وهذا يدل على مكانة ومنزلة حب الوطن لدى الله سبحانه وتعالى.





وفيما يخص الأطقم الطبية ومواجهتهم لفيروس كورونا، أوضح أن مكانتهم عند الله لا تقل عن مكانة الجنود، معقبا: كل من يساهم في حماية المصابين ويعرض نفسه للخطر لهم الجنة كما وعدهم الله، داعيا الله أن يوفقهم ويعجل ما يقومون به في ميزان حسناتهم.









وأضاف، من يتكاسل عن الدفاع عن وطنه في جميع الجهات خائن لبلاده وأهله، معقبا: ما بالك بمن يرغب في تدمير الوطن فهو يطبق عليه حد الحرابة.