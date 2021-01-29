بمكونين فقط.. وصفة فعالة لعلاج تشقق الشفتين

الشفاه المتشققة هي مشكلة شائعة بين الكثير من الأشخاص بالأخص في فصل الشتاء، لا ينعكس الطقس الجاف على وجهك فقط كما يعتقد البعض بل على شفتيك أيضًا، حيث يعتبر الشفاه من الأماكن الأولى التي تتأثر بتغير الطقس.





أكد موقع boldsky، أن مزيج السكر والعسل معًا يشكلان مقشرًا مرطبًا للغاية لشفتيك، يوفر قوام السكر الخشن التقشير بينما يساعد العسل على إضافة الترطيب وشفاء شفتيك من الداخل.









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وصفة طبيعية و سهلة تساعدك في علاج تشقق الشفتين





مكونات وصفة علاج تشقق الشفاه

2 ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة عسل





طريقة الاستخدام

امزج كلا المكونين في وعاء لعمل خليط خشن.

ضعي الخليط على شفتيك وافركي بلطف شفتيك لمدة 3-5 دقائق.

اتركه لمدة 10 دقائق أخرى.

اشطفه جيدًا.

قومي بإنهائه باستخدام مرطب الشفاه المفضل لديك.

كرر هذا العلاج 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة.



