السولية يهنئ أجايي بعيد ميلاده

احتفل عمرو السولية لاعب النادي الأهلي بعيد ميلاده صديقة بالفريق جونيور أجايي.





ونشر السولية عبر استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع أجايي وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيب يااخي".





وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها اللاعبون والجهاز الفني قبل ساعات من السفر إلى قطر استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.





وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس استعدادًا لرحلة قطر، حيث جاءت نتيجة الجميع سلبية.









ويستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.



