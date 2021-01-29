المدير الفني السابق لناشئي اليد: الدنمارك حققت إنجازا بالفوز على مصر

قال حسن شريف، المدير الفنى السابق لمنتخب الناشئين لكرة اليد، إنه سعيد جدا بالوضع الحالى والتنسيق والتنظيم الخاص بمصر فى بطولة العالم لكرة اليد، مشيرا إلى أن لاعبي الدنمارك بعد فوزه على منتخب مصر ظهروا كأنهم حققوا إنجاز.





واضاف "شريف" خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولى"، ان الجمهور يكون عامل مؤثر لكل دولة تنظم البطولة على أرضها، موضحا أن الدنمارك اليوم لديها معنويات عالية جدا بفوزها على مصر.





وتابع ان مباراة اليوم بين الدنمارك وأسبانيا لن تكون سهلة، ولا أحد يستطيع أحد التكهن بنتيجة مباراة فرنسا والسويد ومن الذى سيفوز، حيث أنهم فرقتين فى مستوى عالى.





وأكد أن مستوى المنتخب المصرى لكرة اليد بالفترة الأخيرة وفى تلك البطولة تحديدا كان فوق الممتاز، لافتا إلى أنه نفس الذى حدث فى مبارة مصر مع الدنمارك حدث فى السابق، مضيفا: "الدنمارك طول شوط كامل بتعلب بزيادة لاعب، فأستفادوا من تلك النقطة".



