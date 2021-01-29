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رياضة

أسوان "المنتشي" ضيفا على وادي دجلة بالدوري الممتاز

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:33 ص
أسوان
أسوان
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عبدالله هشام
يحل فريق اسوان ضيفا علي وادي دجلة اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف علي ملعب السلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصري الممتاز . 

ويسعي فريق وادي دجلة بقيادة عبدالباقي جمال لإستعادة الانتصارات بعد الخسارة امام فريق الجونة الجولة الماضية املا في تحسين وضع الفريق بجدول الدورى . 

علي الجانب الاخر يدخل فريق اسوان المباراة بطموحات عالية لتحقيق الثلاث نقاط ، بعدما نجح في إسقاط الزمالك وصيف افريقيا في فخ التعادل الجولة الماضية .

ويحتل فريق وادي دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط بينما جاء فريق أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.
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