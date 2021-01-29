أسوان "المنتشي" ضيفا على وادي دجلة بالدوري الممتاز

يحل فريق اسوان ضيفا علي وادي دجلة اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف علي ملعب السلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصري الممتاز .





ويسعي فريق وادي دجلة بقيادة عبدالباقي جمال لإستعادة الانتصارات بعد الخسارة امام فريق الجونة الجولة الماضية املا في تحسين وضع الفريق بجدول الدورى .





علي الجانب الاخر يدخل فريق اسوان المباراة بطموحات عالية لتحقيق الثلاث نقاط ، بعدما نجح في إسقاط الزمالك وصيف افريقيا في فخ التعادل الجولة الماضية .





ويحتل فريق وادي دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط بينما جاء فريق أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.