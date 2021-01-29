ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

باستخدام الألوان البودر.. فنانة تشكيلية تبدع في رسم الفنانين على الفخار

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:33 ص
أسماء الصاوي، فنانة
أسماء الصاوي، فنانة تشكيلية
Advertisements
إسراء صبري
قالت أسماء الصاوي، فنانة تشكيلية، إنها كنت تدرس التجارة ولم تكن دراستها الأساسية الرسم، موضحة أنها مهتمة بالرسم منذ الصغر، وبدأت الرسم بالرصاص.

وتابعت أسماء الصاوي خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": فترة الكلية كانت صعبة لدراستي شيء خارج مجالي، وبعد التخرج بدأت في دراسة الخزف وأخذ أكثر من دورات تدريبية في هذا المجال.. استخدم قوالب الفخار ثم أقوم بالرسم عليها.


وأردفت: رسمت أم كلثوم ومحمد صلاح وإسماعيل ياسين.. كل رسمة يكون لها تكنيك مختلف عن غيرها.

وأضافت: الخزف من أصعب الفنون التي يتم التعامل معها.. بنتعامل مع الخزف بالألوان بودر ومن ثم نقوم بحرق الألوان، وهنا يكمن صعوبة التعامل مع الخزف.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مي محمد.. فنانة تبدع في رسم لوحات فنية بـ"استخدام الطعام"

شكرا مصر الخير.. فنانة تشكيلية يمنية: مصر بلدي الثاني وأشعر بدفء داخلها

ألبير مجدي فنان يبدع في فن الرسم بالمقلوب.. فيديو

على الهواء مباشرة.. رسام تشكيلي يرسم لوحة لمذيعة «صدى البلد» في 5 دقائق

أبلة فاهيتها بقشر اللب والسوداني.. جاكلين تبدع في الرسم بالأطعمة المختلفة.. شاهد

ترشيحاتنا

رسميا.. عمر العيوني مدافع بيراميدز ينتقل إلى الدوري النرويجي

معاينة سوق التوفيقية المحترق: ماس كهربائي في كشك امتد لمحلات المول

بـمبلغ يفوق إمكانيات النادي.. إسماعيل يوسف يوجه نصيحة لـ مسؤولي الزمالك بشأن التجديد لـ ساسي

إلغاء الأجرة البخسة وإعادة الضرائب العقارية.. 4 أسباب لتعديل الإيجار القديم

زواج أم صداقة.. القصة الكاملة لأزمة منار حمزة مع ورثة شعبان عبد الرحيم بعد إعلان حقها فى فيلا شعبولا

نشرة الفن.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار.. ومطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم

Advertisements

أحمد السقا يعلن وفاة والد زوجته متأثرا بإصابته بكورونا

تعرضت للاغتصاب.. تعرف على منار حمزة مفجرة أزمة زواجها من شعبان عبد الرحيم

تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينيو عقب هزيمة توتنهام أمام ليفربول.. صور

جرحى وقتلى في اندلاع حريق بمستشفى مخصص لمرضى كورونا في رومانيا

تكليف رئاسى بمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين خلال ١٠ سنوات

أحرجته أمام الحضور بهذا الشرط.. مأذون شرعي يكشف عن أغرب حالة طلاق

مطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم وتكشف حقيقة زواجهما

السعودية: السجن 10 سنوات وغرامة 150 ألف ريال لمنتحلي صفة رجال المباحث والاستخبارات

بعد طلب بحقها في الفيلا.. ورثة شعبان عبد الرحيم ترد بقوة على المطربة اللبنانية منار حمزة

إسرائيل تعتذر للإمارات | اعرف التفاصيل

تنشط ليلا.. شاب قام بتصوير قطته أثناء نومه ليلا واكتشف المفاجأة.. شاهد

أخبار الرياضة.. تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينو عقب هزيمة توتنهام.. شوبير يحسم الجدل حول انضمام حسام حسن لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادا لمونديال الأندية.. أشرف صبحي والخطيب يشهدان المران الأخير للاعبي الأهلي| صور

مقارنة بين الوحش الصينية.. إم جي ZS و جاك S4 موديل 2021.. صور

دراسة تحذر من ضوء الهاتف المحمول.. يصيبك بهذه الأمراض