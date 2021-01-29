باستخدام الألوان البودر.. فنانة تشكيلية تبدع في رسم الفنانين على الفخار

قالت أسماء الصاوي، فنانة تشكيلية، إنها كنت تدرس التجارة ولم تكن دراستها الأساسية الرسم، موضحة أنها مهتمة بالرسم منذ الصغر، و بدأت الرسم بالرصاص.



وتابعت أسماء الصاوي خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": فترة الكلية كانت صعبة لدراستي شيء خارج مجالي، وبعد التخرج بدأت في دراسة الخزف وأخذ أكثر من دورات تدريبية في هذا المجال.. استخدم قوالب الفخار ثم أقوم بالرسم عليها.





وأردفت: رسمت أم كلثوم ومحمد صلاح وإسماعيل ياسين.. كل رسمة يكون لها تكنيك مختلف عن غيرها.



وأضافت: الخزف من أصعب الفنون التي يتم التعامل معها.. بنتعامل مع الخزف بالألوان بودر ومن ثم نقوم بحرق الألوان، وهنا يكمن صعوبة التعامل مع الخزف.

