مدير مركز بدر يستعرض أهم ما تم إنجازه بقرية "الخرطوم" ضمن مبادرة "حياة كريمة" ..فيديو

قال المهندس أسامة داود ، مدير مركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة ، إن قرية "الخرطوم" ، جاءت من ضمن القرى ، التي ضمتها مبادرة " حياة كريمة " ، برامجها الإنمائية ؛ لعقد دراسة كاملة عن حالة القرية ، وفور الانتهاء منها ، تم تشكيل لجنة موسعة ، من جميع الجهات ، وبالفعل استطاعت اللجنة عقد الاجتماعات التنسيقية ، لوضع جدول زمني للتنفيذ .





وأضاف المهندس أسامة داود ، خلال لقاءه لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز" ، أن القرية كانت تعاني من احتياج شديد للمرافق والخدمات ، وتم إنشاء مدرسة الخرطوم للتعليم الأساسي ، وإنشاء مركز شباب ، وملعب خماسي .





وأشار إلى أن المشروعات ضمن مشروعات الطرق ، وتوسيعها ، وإنارتها ، ليكون إجمالي التوسعة 7 كيلو متر ، وانارته بطول 4 كيلو متر .





ولفت إلى أنه تم تنفيذ مشروع صرف صحي ، ووصلات منزلية ، وتوصيل المياه ، بالمنطقة الغربية ، وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء ، ودعمها بمحول إضافي .





وأكد أن المحافظة لم تتوقف أبدا ، وكانت هناك متابعة يومية ، لمتابعة الأعمال ، ومدى الالتزام بتوقيت التنفيذ .



