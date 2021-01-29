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مدير مركز بدر يستعرض أهم ما تم إنجازه بقرية "الخرطوم" ضمن مبادرة "حياة كريمة" ..فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:31 ص
المهندس أسامة داود
المهندس أسامة داود ، مدير مركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة
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نورهان رأفت
قال المهندس أسامة داود ، مدير مركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة ، إن قرية "الخرطوم" ، جاءت من ضمن القرى ، التي ضمتها مبادرة "حياة كريمة" ، برامجها الإنمائية ؛  لعقد دراسة كاملة عن حالة القرية ، وفور الانتهاء منها ، تم تشكيل لجنة موسعة ، من جميع الجهات ، وبالفعل استطاعت اللجنة عقد الاجتماعات التنسيقية ، لوضع جدول زمني للتنفيذ .

وأضاف المهندس أسامة داود ، خلال لقاءه لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز" ، أن القرية كانت تعاني من احتياج شديد للمرافق والخدمات ، وتم إنشاء مدرسة الخرطوم للتعليم الأساسي ، وإنشاء مركز شباب ، وملعب خماسي .

وأشار إلى أن المشروعات ضمن مشروعات الطرق ، وتوسيعها ، وإنارتها ، ليكون إجمالي التوسعة 7 كيلو متر ، وانارته بطول 4 كيلو متر .

ولفت إلى أنه تم تنفيذ مشروع صرف صحي ، ووصلات منزلية ، وتوصيل المياه ، بالمنطقة الغربية ، وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء ، ودعمها بمحول إضافي .

وأكد أن المحافظة لم تتوقف أبدا ، وكانت هناك متابعة يومية ، لمتابعة الأعمال ، ومدى الالتزام بتوقيت التنفيذ .

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