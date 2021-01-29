استعدادات طوارئ.. هل ظهرت سلالة جديدة من فيروس كورونا في قطر؟

ذكر رئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية في قطر ورئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا عبد اللطيف الخال أنه لا يستبعد إعادة فرض إجراءات وقيود مشددة في قطر مرة أخرى.





وأوضح الخال، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، أن الإجراءات المشدد قد تُفرض من جديد لمواجهة "ظهور بوادر لسلالة جديدة من فيروس كورونا في قطر".





وأضاف الخال أن عدم التزام بعض أفراد المجتمع في قطر بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي يقف وراء الزيادة الملحوظة في الإصابات التي سجلت في الأسابيع الأخيرة .





وقال الخال إن دول الخليج تشهد تزايدًا ملحوظًا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي ينذر بحدوث موجات جديدة من تفشي الجائحة.





وبدأ خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، جولتهم الميدانية الأولى في مدينة ووهان الصينية - البؤرة الأولى لانتشار فيروس كورونا - وذلك في إطار التحقيق بشأن مصدر الفيروس، حيث ستشمل الجولة سوقا للأغذية يعتقد أنه كان مصدر الوباء.





ويبدأ العمل الميداني بعد الظهر بعدما تأخر وسط المخاوف حيال إمكانية الوصول إلى المواقع ومدى قوة الأدلة بعد عام على ظهور الفيروس، وفقًا لوكالة "فرانس برس".





وسيزور الفريق مستشفيات وسيلتقي علماء وبعض العاملي في خدمة الطوارئ، إضافة إلى بعض المسنين الذين أصيبوا بالفيروس الذي لم يكن معروفًا حينها ليفتك لاحقًا بأكثر من مليوني شخص حول العالم ويشكّل ضربة للاقتصاد العالمي.





وأفادت منظمة الصحة العالمية في تغريدة في وقت متأخر أمس، بأن "الزيارات الأولى ستشمل معهد ووهان لعلم الفيروسات وسوق هوانان ومختبر ووهان"، وهي ثلاثة مواقع يعتقد أنها مرتبطة بالفيروس.



