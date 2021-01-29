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أخبار البلد

بينهم 31 من ذوي الهمم.. القوى العاملة تعلن تعيين 2457 شابا بالقليوبية

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:09 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان،قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية بتعيين2457 شابا، من بينهم 31 من ذوي الهمم من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل ، وذلك من بين 6638 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب ، فضلًا عن توفير 280 فرصة عمل للشباب من الجنسين  .

وقال الوزير إنه تم صرف منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة  المسجلة بالمديرية، بواقع 22 ألف جنيه ، لـ 13 عاملا، منها 6 منحة مولود ، ومنحتنا  زواج ، و2 منحة وفاة ، و 3 منح لرعاية صحية  لـ 3 عمال ، كما بلغ عدد المسجلين بالمديرية 19317 عاملا .

وأوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية ، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي، أشار إلي  أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 1721 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1390 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق  شهادة  قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج ، وتوجيه 18 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن.

كما قامت المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 845 منشأة دوريا ، وأسفر عن تحرير 374 محضرا ، كما تم التفتيش على 47 منشأة يعمل بها 32 طفلا وتم تحرير  محضر لمنشآت مخالفة منها ، وإنذار 19 منشأة أخري  ، وإجراء التفتيش على 337 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وتم تحرير 209 محضرًا ، وتم عقد ندوة توعية ، وبحث 74 شكوى في نفس المجال .

وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 225 شكوى، تم تسوية 29 منها وديا، وإحالة 61  للقضاء ، وحفظ 43 شكوى ، ومازالت هناك 92 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني  تم الإنتهاء من تنفيذ دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الاحراز - شبين القناطر على مهنة  التفصيل والحياكة  لـ 11 متدربة ، وعلى مهنة السباكة الصحية لـ 11 متدربًا ،  كما يجري تنفيذ دورة أخري بالوحدة على مهنية التفصيل لـ 16 متدربة  ، فضلًا عن بدء التدريب بمركز التدريب المهني بالخانكة على مهنة تفصيل الملابس الجاهزة لـ 17 متدرب ، وصيانة المحمول لـ 13 متدربًا.

وأشارت إلي أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ،  لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل  أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية  بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 460 منشأة ، فضلا عن  إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة ، وتوفير  مهمات الوقاية للعاملين بالمديرية  أثناء قيامهم بمهامهم لحمايتهم .


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