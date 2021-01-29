ابن الأسطورة واعتراف توم كروز.. حلقات لا تنسى صنعت تاريخ أوبرا وينفري

تحتفل المذيعة والإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري، اليوم، بعيد ميلادها الـ 67، والتي صنعت التاريخ من خلال تقديم حلقاتها المميزة والمثيرة، على مدار سنوات طويلة نالت فيها شهرة عالمية واسعة كإعلامية ومحاورة متميزة.





وكانت قد بدأت في تقديم برنامجه ف يعام 1986 واستمر لمدة 25 موسما، وكانت تعتمد على الجانب الاجتماعيفي حياة ضيوفها، حتى انها أصبحت مصدر ثقة للكثير منهم الذين وثقا في الظهور علانية معها والحديث عن أسرارهم.





وفي عيد ميلادها اليوم، يرصد «صدى البلد» عدد من الحلقات المميزة في برنامج أوبرا وينفري والتي كان لها الفضل في أن يحصل على التقييم الأعلى ضمن البرامج الحوارية في تاريخ التلفزيون الأمريكي.





مايك سيسكو

في عام 1987 ، تسبب مايك سيسكو ، وهو رجل مثلي الجنس ومريض الإيدز ، في حدوث حالة من الجدل بعد سباحته في حمام سباحة عام، واستضفته أوبرا وتحدث ع ظهوره في هذ اليوم ورد فعل الناس، وقال: "لقد ركضوا كما في أفلام الخيال العلمي حيث يسير غودزيلا في الشارع"، معبرا عن رغبته في ممارسة حياته بشكل طبيعي وأنه لم يقصد إيذاء أحد.





سيارات هدية

الجمهور يأتي أولا، هذه القاعدة دفعت أوبرا للاحتفال مع الجمهور بالعرض الأول للموسم الـ 19 من برنامجه بتوزيع 276 سيارة بونتياك مجانا بشكل عشوائي على الجمهور، وكانت قد نظمت في وقت سابق رحلة للجمهور إلى فيلادلفيا ، ورحلات ديزني لاند ، ومنح جامعية ، ومنازل لضحايا كاترينا، ورحلة لمدة ثمانية أيام إلى أستراليا في سبتمبر 2010 لمشاهديها.





توم كروز

في حلقة أخرى استضافت النجم توم كروز، والذي تحدث لأول مرة عن حبيبته من خلال البرنامج، واعترف بحبه لكاتي هولمز للمرة الأولى عبر حلقة أوبرا، وجاء حديثه مع الكثير من الإثارة حيث قفز على الأريكة في سعادة وسرعان ما عرفت الحلقة باسم (حادث الأريكة).





باراك أوباما

حظى البرنامج بمكانة أخرى بعد استضافة ومحاورة الرئيس الامريكي باراك أوباما وزوجته، وكان هذا هو الحوار الأول لهما بعد فوزه برئاسة الولايات المتحدة، ونالت هذه الحلقة شهرة عالمية حينها.





ابن الأسطورة

تطرقت أوبرا لعرض الحياة في الهند من خلال استضافة نجم بولييود الشهير أبهيشك باتشان وزوجته أيشواريا وحضرت حينها وهي ترتدي الساري الهندي وعرفت الحلقة باسم (الساري الهندي9 حيث تحدثوا عن الثقافة الهندية والمعتقدات الدينية.







