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تضامن قنا: جار العمل على تطوير 20 قرية بالمحافظة.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:46 ص
وكيل وزارة التضامن
وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا
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نورهان رأفت
قال حسين الباز ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، بمحافظة قنا ، إن وزارة التضامن الاجتماعي تتشارك مع التنمية المحلية ، في تطوير 20 قرية جديدة ، بالمحافظة ، على خلاف الـ 12 قرية ، التي تم الانتهاء من تطويرها .

وأضاف حسين الباز ، خلال لقاءه لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز" ، أن المحافظة تشهد تجربة فريدة ، ومسؤولية مجتمعية كبرى ، في الوصول لهذا النموذج ، وتوفير فرص عمل لأهالي قرى محافظة قنا .

وأشار إلى أن قرية "سمطة بحري" كانت من القرى التي تعاني من الفقر الشديد ، والتي صنفت من ضمن القرى الأولة بالرعاية ، ضمن مبادرات حياة كريمة .

ونوه أن الجمعيات الأهلية كانت الشريك الأساسي ، في مبادرات "حياة كريمة" ، لافتا إلى أن المنازل بالقرية أصبحت تليق بالأسرة المصرية .

وأوضح أنه تم تسير 3 قوافل للعيون ، واتمام 100 جراحة ، وصرف عدد من النظارات ، بالاضافة إلى التركيز على مهنة الصيد ، وتوفير 30 مركب صيد ؛ بغرض تعظيم فرص العمل ، بالمحافظة .
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