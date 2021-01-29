تضامن قنا: جار العمل على تطوير 20 قرية بالمحافظة.. فيديو

قال حسين الباز ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، بمحافظة قنا ، إن وزارة التضامن الاجتماعي تتشارك مع التنمية المحلية ، في تطوير 20 قرية جديدة ، بالمحافظة ، على خلاف الـ 12 قرية ، التي تم الانتهاء من تطويرها .





وأضاف حسين الباز ، خلال لقاءه لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز" ، أن المحافظة تشهد تجربة فريدة ، ومسؤولية مجتمعية كبرى ، في الوصول لهذا النموذج ، وتوفير فرص عمل لأهالي قرى محافظة قنا .





وأشار إلى أن قرية "سمطة بحري" كانت من القرى التي تعاني من الفقر الشديد ، والتي صنفت من ضمن القرى الأولة بالرعاية ، ضمن مبادرات حياة كريمة .





ونوه أن الجمعيات الأهلية كانت الشريك الأساسي ، في مبادرات "حياة كريمة" ، لافتا إلى أن المنازل بالقرية أصبحت تليق بالأسرة المصرية .





وأوضح أنه تم تسير 3 قوافل للعيون ، واتمام 100 جراحة ، وصرف عدد من النظارات ، بالاضافة إلى التركيز على مهنة الصيد ، وتوفير 30 مركب صيد ؛ بغرض تعظيم فرص العمل ، بالمحافظة .