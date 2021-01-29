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توك شو

أسماء الصاوي: قطع الخزف تتطلب جيشا من الفنانين والعمال لإنتاجها

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:47 م
قطع الزخف
قطع الزخف
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إسراء صبري
قالت أسماء الصاوي، فنانة تشكيلية، إنها توجهت إلى دمج الرسم الهندسي مع الرسم الأفريقي، مضيفة أن إحدى اللوحات كانت سبب في دخولها في معرض أفريقي، مشيرة إلى أن اللوحة تستغرق يوم أو ساعات وفقا لكل لوحة وتفصيلها.

وتابعت "أسماء الصاوي" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها بدأت في البحث عن أماكن تعليم الخزف، 
مشيرة إلى أن بدايتها في الخزف هو التشكيل من الطين.

وأضافت: هناك قطع في الزخف لا يمكن أن يتم صناعتها منفردا، وبعض القطع تطلب وجود جيش من الفنانين والعمال خلفها.

وأشارت إلى أن الألوان المستخدمة تكون مختلفة تماما قبل وبعد تعرضها للحرق بعد الرسم، مؤكدة أن الرسم على الخزف ممتع للغاية بغض النظر عن كونه مرهق.

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