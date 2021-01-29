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أخبار العالم

السعودية: السجن 10 سنوات وغرامة 150 ألف ريال لمنتحلي صفة رجال المباحث والاستخبارات

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:48 ص
السعودية
السعودية
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أمينة الدسوقى
أكدت النيابة العامة السعودية أن كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، أو بغرامة تصل إلى 150 ألف ريال، أو بهما معا.

وعرّفت «النيابة» وفقا لصحيفة عكاظ رجل السلطة العامة بأنه كل من يخوله النظام سلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه، وشدد على أنه يحظر انتحال هذه الصفة من الغير وفقًا لنظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.

وكشفت النيابة أنه إذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال، أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم، فيعاقب الفاعل بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، أو بغرامة تصل إلى 150 ألف ريال، أو بهما معا، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقا لقرار النائب العام رقم (1) 1442/1/1.
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