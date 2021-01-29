السعودية: السجن 10 سنوات وغرامة 150 ألف ريال لمنتحلي صفة رجال المباحث والاستخبارات

أكدت النيابة العامة السعودية أن كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، أو بغرامة تصل إلى 150 ألف ريال، أو بهما معا.





وعرّفت «النيابة» وفقا لصحيفة عكاظ رجل السلطة العامة بأنه كل من يخوله النظام سلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه، وشدد على أنه يحظر انتحال هذه الصفة من الغير وفقًا لنظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.



