للشباب والشرطة والنواب.. 6 رسائل مهمة للمستشار حنفي جبالي.. تعرف عليها

نشرت الأمانة العامة لمجلس النواب، انفوجراف بأهم تصريحات المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسات الأخيرة على مدار 4 أيام انعقاد سابقة من 24 حتى 27 يناير، والتي جاءت كالآتي:





- لا حجر على رأي أو فكر داخل الجلسة ما دام يُطرح في إطار الدستور واللائحة واحترام الآخر، ومن يخرج عن التقاليد البرلمانية والديمقراطية سيلقي حزمًا وحسمًا من رئاسة المجلس وفقًا للائحة.





- منح الكلمة يخضع لميزان العدالة والتوازنات السياسية والحزبية وفقًا لرؤية المنصة وما فيه الصالح في إدارة الحوار والمناقشة، حتى يكون المجلس على"بصيرة من أمره" قبل اتخاذ القرار.





- تحية لأعضاء هيئة الشرطة، من بذلوا أرواحهم في سبيل تأدية واجبهم الوطني، ومن يواصلون مسيرة من قبلهم من أجل أن يعم الأمن والأمان في جميع ربوع مصر.





- تحية لشباب مصر الأطهار الذين قادوا ثورة 25 يناير والتي كانت مقدمة لثورة الـ30 من يونيو، التي شارك فيها الملايين من الشعب المصري بمختلف انتماءاته واتجاهاته السياسية وحماها جيش الشعب وشرطته الوطنية.





- تحية لكل الذين غيروا مجرى التاريخ وسطروا بحروف من نور مرحلة جديدة من الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر



