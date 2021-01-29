ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الإنجيلية: القريب ليس هو المُشترِك في العقيدة بل هو فاعل الحق والرحمة

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:03 ص
الدكتور القس إندريه
الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر
Advertisements
سامح سلام
قال الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر إن محبة الله ومحبة القريب وجهان لعملة واحدة: وأنه بالنسبة للسيد المسيح فإن محبة الله تظل ادعاءً فارغًا حتى تتجسد في محبة القريب.

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية - في كلمة روحية له - أن المحبة واحدة لا تنقسم ولا تتجزأ، قدّم المسيح نموذج للربط النبوي بين محبة الله ومحبة الآخر كان جديدًا بالنسبة للمجتمع اليهودي، لأنه ببساطة يتعامل مع جذر المشكلة في القلب الإنساني؛ فالذي يحب (بالطبيعة) سوف يحب الله ويحب الإنسان في نفس الوقت، الفصل بين محبة الله ومحبة الآخر مستحيل لدى المسيح بسبب طبيعة المحبة ذاتها.


وتابع قائلا، مثل السامري الصالح: يذكر لوقا (لو 10: 30 – 37) وحده منفردًا مثل السامري الصالح، ويسرده المسيح ردًا على التساؤل الكبير الذي أُثيِر في عصره: من هو قريبي؟ ويحكي أن إنسانًا مسافرًا هاجمه لصوص وتركوه "بين حي وميت" ويمر عليه ثلاث أشخاص: أولًا كاهن، وثانيًا لاوي.


وأشار إلى أن شريعة الميت عند اللاوي والكاهن: لم يكن اللاوي أو الكاهن جهلة بشريعتهم، فهم يعرفون جيدًا أن لمس جثة شخص ميت يعني تنجيسهم، مما يترتب عليه عدم قدرتهم على مواصلة خدماتهم الهيكلية. هذا ما يعلنه لاويين 21 - 22.

وأوضح أن موقف اللاوي والكاهن الصعب: أي يهودي يعيش في القرن الأول سيفهم جيدًا الموقف الصعب الذي وجد اللاوي والكاهن نفسيهما فيه: هل يجب الاقتراب من شخص قد يكون ميت؟ هل يجب الاقتراب من شخص لا يعرفون إذا كان ميتًا أم لا فيغامرون طهارتهم؟ ما الذي يريد الله منهم أن يفعلوه في هذا الموقف؟.

ونوه الدكتور القس إندريه زكي إلى أن السامري هو من يتدخل: لكن السيد المسيح يقلب موازين عصره حينما يعلن أن المار الثالث هو الذي يتدخل لينقذ الجريح: إنه رجل سامري، رغم أن العداوة سادت بين اليهود والسامريين لقرون طويلة، حتى أن العلاقة بينهما أصبحت منقطعة، كما ساد خطاب الكراهية بينهما، هل كان يتوقع قارئ النص أن يرى شخصًا سامريًا هو الذي ينقذ اليهودي الجريح؟ ألم يكن من المُتوقع أن يكون شخص يهودي هو الذي ينقذه؟.

وذكر رئيس الطائفة الإنجيلية أن السيد المسيح يعيد ترتيب الأولويات: إن القريب ليس هو المُشترِك في العقيدة، ولا في الطقوس أو العبادة أو التدين، بل هو فاعل الحق والرحمة. هو الشخص الذي ينقذ الجريح، ويعطي المسكين، ويقضي بالعدل للمظلوم، وينصف اليتيم. يعلمنا مثل السامري الصالح كيف نقدم المحبة للجميع، وأن نستبدل أي خطاب للكراهية بخطاب ثورة المحبة الحقيقية.

وتابع ، لم يكن المهم لدى المسيح هو الأفكار، رغم أن العقائد لا مساس بها، ولكن المحبة الحقيقية تُقدم للجميع، وهذه هي ثورة المحبة، مقدما الدعوة للجميع بأن نتبنى هذه المفاهيم الثورية بأن نحب الجميع دون تمييز، وأن نعيش ثورة المحبة التي تجسدت في حياة المسيح وفي حياتنا كل يوم

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس الإنجيلية: نحتاج في حياتنا اليوم إلى دور حقيقي للكنيسة الخادمة

الإنجيلية تبدأ الاحتفال بالعيد بترانيم عن ميلاد المسيح

الإنجيلية في احتفالية عيد الميلاد: نصلي من أجل بلادنا مصر والعالم لرفع الوباء

الرئيس السيسي يوفد مندوبا لحضور احتفالات الإنجيلية بعيد الميلاد

ترشيحاتنا

رسميا.. عمر العيوني مدافع بيراميدز ينتقل إلى الدوري النرويجي

مقارنة بين الوحش الصينية.. إم جي ZS و جاك S4 موديل 2021.. صور

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

أم الإندومي.. وفاة الإندونيسية مبتكرة نكهات الشعرية سريعة التحضير

استعدادات طوارئ.. هل ظهرت سلالة جديدة من فيروس كورونا في قطر؟

موعد ومكان جنازة محمد الصغير حما أحمد السقا

Advertisements

أحمد السقا يعلن وفاة والد زوجته متأثرا بإصابته بكورونا

تعرضت للاغتصاب.. تعرف على منار حمزة مفجرة أزمة زواجها من شعبان عبد الرحيم

تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينيو عقب هزيمة توتنهام أمام ليفربول.. صور

جرحى وقتلى في اندلاع حريق بمستشفى مخصص لمرضى كورونا في رومانيا

تكليف رئاسى بمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين خلال ١٠ سنوات

أحرجته أمام الحضور بهذا الشرط.. مأذون شرعي يكشف عن أغرب حالة طلاق

مطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم وتكشف حقيقة زواجهما

السعودية: السجن 10 سنوات وغرامة 150 ألف ريال لمنتحلي صفة رجال المباحث والاستخبارات

بعد طلب بحقها في الفيلا.. ورثة شعبان عبد الرحيم ترد بقوة على المطربة اللبنانية منار حمزة

إسرائيل تعتذر للإمارات | اعرف التفاصيل

تنشط ليلا.. شاب قام بتصوير قطته أثناء نومه ليلا واكتشف المفاجأة.. شاهد

أخبار الرياضة.. تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينو عقب هزيمة توتنهام.. شوبير يحسم الجدل حول انضمام حسام حسن لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها

استعدادا لمونديال الأندية.. أشرف صبحي والخطيب يشهدان المران الأخير للاعبي الأهلي| صور

مقارنة بين الوحش الصينية.. إم جي ZS و جاك S4 موديل 2021.. صور