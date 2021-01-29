مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 29 - 1 - 2021، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري المصري.
ويستعرض " صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
الدوري المصري:
سيراميكا كليوباترا - الجونة، الثانية والنصف عصرا عبر قناة أون تايم سبورت 2.
وادي دجلة - أسوان، الثانية والنصف عصرا، عبر قناة أون تايم سبورت 1.
الإنتاج الحربي - المصري، الخامسة مساء، عبر قناة أون تايم سبورت 1.
الدوري الإماراتي:
عجمان - الظفرة، الثالثة والنصف عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2
حتا - الوحدة ، الثلة والنصف عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1
الجزيرة - النصر، السادسة والربع مساء، أبو ظبي الرياضية 1.
الدوري الإسباني:
بلد الوليد - هويسكا، السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.
الدوري الإيطالي:
تورينو - فيورنتينا، السادسة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4.
الدوري الألماني:
شتوتجارت - ماينز، الخامسة والنصف مساء.