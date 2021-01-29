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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:54 ص
كرة قدم
كرة قدم
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محمد السعيد
تقام اليوم الجمعة 29 - 1 - 2021، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري المصري.

ويستعرض " صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

سيراميكا كليوباترا - الجونة، الثانية والنصف عصرا عبر قناة أون تايم سبورت  2.

وادي دجلة - أسوان، الثانية والنصف عصرا، عبر قناة أون تايم سبورت 1.

الإنتاج الحربي - المصري، الخامسة مساء، عبر قناة أون تايم سبورت  1.

الدوري الإماراتي:

عجمان  - الظفرة، الثالثة والنصف عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2 

حتا - الوحدة ، الثلة والنصف عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1

الجزيرة - النصر، السادسة والربع مساء، أبو ظبي الرياضية 1.


 الدوري الإسباني:

بلد الوليد - هويسكا، السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.

الدوري الإيطالي:

تورينو - فيورنتينا، السادسة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4.

 الدوري الألماني:

شتوتجارت - ماينز، الخامسة والنصف مساء.
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