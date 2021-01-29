مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة





ويستعرض " صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:





الدوري المصري:





سيراميكا كليوباترا - الجونة، الثانية والنصف عصرا عبر قناة أون تايم سبورت 2.





وادي دجلة - أسوان، الثانية والنصف عصرا، عبر قناة أون تايم سبورت 1.





الإنتاج الحربي - المصري، الخامسة مساء، عبر قناة أون تايم سبورت 1.





الدوري الإماراتي:





عجمان - الظفرة، الثالثة والنصف عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2





حتا - الوحدة ، الثلة والنصف عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1





الجزيرة - النصر، السادسة والربع مساء، أبو ظبي الرياضية 1.







الدوري الإسباني:





بلد الوليد - هويسكا، السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.





الدوري الإيطالي:





تورينو - فيورنتينا، السادسة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4.





الدوري الألماني:





شتوتجارت - ماينز، الخامسة والنصف مساء.

تقام اليوم الجمعة 29 - 1 - 2021، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري المصري.