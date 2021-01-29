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توك شو

أزهري: حب الأوطان واجب.. والله يدعونا لنصبح على قلب رجل واحد

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:02 ص
عبد العزيز النجار،
عبد العزيز النجار، وكيل وزارة بالأزهر الشريف
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إسراء صبري
قال عبد العزيز النجار، وكيل وزارة بالأزهر الشريف، إن الله يحب حب الأوطان والتماسك والترابط، والله يريد أن تصبح الأمة على قلب رجل واحد..


وتابع "النجار" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، لا يوجد فرق بين مسلم ومسيحي وعلينا جميعا حماية وحب الوطن، وأن نقف  جميعا بجانب بعضنا البعض من أجل دعم بلادنا وولي أمرها.

وأضاف، أن الإسلام دائما يدعو إلى إتقان العمل والجد والاجتهاد من أجل النهوض بالمجتمع، منوها إلى أن معظم غزوات الرسول كانت للحفاظ على الوطن.

وشدد على ضرورة تماسك المجتمع للأخذ بيد الأخرين من أجل تخطي الصعاب، مؤكدا أن الدفاع عن الوطن يعد جهاد.
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