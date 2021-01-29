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رياضة

‏أسبوع الأحزان مستمر.. شوبير ينعى الفنان محمود عبد الغفار

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:19 ص
شوبير
شوبير
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مصطفى كرم
نعى الكابتن احمد شوبير حارس مرمي النادي الاهلي السابق، الفنان محمود عبد الغفار الذي وافته المنية مساء امس. 

وكتب شوبير عبر تويتر قائلا "‏اسبوع الاحزان مستمر وفاة الصديق العزيز الفنان محمود عبد الغفار  .. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته". 



توفى مساء امس الخميس الفنان محمود عبد الغفار ، أحد أهم نجوم الدراما في فترة الثمانينيات والتسعينيات.

وكان  الفنان احمد صيام، أعلن، وفاته من خلال منشور بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا :"قائلا: "البقاء والدوام لله توفى منذ لحظات الفنان والأخ العزيز محمود عبد الغفار أحد رموز مسرح الطليعة اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك". 

وشارك محمود عبد الغفار في العديد من الاعمال الفنية منها دموع فى عيون وقحة" و"حكايات هو وهى" و"هارون الرشيد" و"لا أحد ينام فى الإسكندرية" و "حاره ٥ نجوم".
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