مشيخة الأزهر في أسبوع.. عودة إجازة يوم السبت.. الإمام الأكبر ينعي الدكتورة عبلة الكحلاوي.. ويهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

حصاد مشيخة الأزهر في أسبوع





شهدت مشيخة الأزهر الشريف، وقطاعاتها المختلفة، خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث وفعاليات مهمة، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:





‏تقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزارة الداخلية، قيادة وضباطًا وأفرادًا، وجموع الشعب ‏المصري، بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة ٢٥ يناير.‏



وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص التحية والتقدير والاعتزاز لشهدائنا من أبطال الشرطة المصرية ‏الذين ضحوا بالغالي والنفيس لتنعم مصر بالأمن والأمان، مشيدًا بالدور الذى يقوم به رجال ‏الشرطة في حماية المواطنين، وبسط الأمن ونشر الاستقرار، داعيًا الله أن يرحم شهداء مصر الأبرار، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن ينعم علينا ‏بالخير والأمن والاستقرار والسلام.‏





وأكد مجلس جامعة الازهر، في اجتماعه ، أن مدة الامتحانات لن تزيد عن ثلاثة اسابيع، وحسب ظروف كل كلية.

وأعلن المجلس أن موعد امتحانات جامعة الأزهر، للفصل الدراسي الأول بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم ستبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام، والتي تنتهي يوم الخميس 18 من فبراير من الشهر المقبل، وتبدأ الكليات الامتحانات في 20 فبراير المقبل وتستمر حتى الحادي عشر من مارس وفقا لقرار مجلس الجامعة.





كما اجتمع الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ن برؤساء المناطق الأزهرية عبر الإنترنت (أونلاين) تطبيقًا لمراعاة الإجراءات الاحترازية وحرصًا على التباعد الاجتماعي.



وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المهمة على رأسها الاستعداد لبداية الفصل الدراسي الثاني ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على التفعيل الكامل لمنظومة التعليم الإلكتروني وتذليل كافة العقبات التي تواجه المناطق الأزهرية.





وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي رجلًا يُدعى بريان كريستوفر ميلر، وهو يهدِّد بقتل رجل مسلم يحمل الجنسية الأمريكية ومالك محطة وقود في ولاية «أوريغون» الأمريكية، ويوجِّه إليه سيلًا من الإهانات المسيئة والمعادية للمسلمين.



وقال نجل الرجل المُعتدى عليه إنه يعتقد أن «ميلر» يستغل نظرية ما تسمى بـ«تفوق العرق الأبيض»؛ حيث أُطلق سراحه بعد أقل من 24 ساعة من اعتقاله، مضيفًا أنه «إذا تم عكس الأدوار، فأعتقد أن النتيجة ستكون مختلفة للغاية».





ودعا مجلس جامعة الأزهر، برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، إلى بدء الاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.



وأشاد المجلس بقرار الأمم المتحدة باعتماد يوم ٤ من فبراير يومًا دوليًّا للأخوة الإنسانية، وهو المقترح الذي قدمته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في ديسمبر 2019 للأمم المتحدة، وتبنته وزارة الخارجية المصرية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي وافقت بإجماع أعضائها على المقترح، وأعلنت عنه في 21 ديسمبر الماضي.





وزارت مجموعة من شباب دور الرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، في لقاء تعريفي تحت عنوان "يوم في حب الأزهر"، بحضور اللواء دكتور هبة أبوالعمايم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور حسن خليل مدير عام الشؤون الفنية بالأزهر.



ورحب الدكتور حسن خليل بشباب دور الرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي، ناقلا تحيات فضيلة الإمام الأكبر لهم، ثم قدم لهم تعريفا مختصرا بأهم قطاعات الأزهر الشريف، وأهمية كل منها، والوظائف المنوطة بكل قطاع للقيام بالمهام التعليمية والدعوية والتوعوية التي يقوم بها بالأزهر الشريف.





وأعلنت عدد من المناطق الازهرية، خلال الأيام الماضية، على بوابة الأزهر الإلكترونية، عن عدد من الوظائف الشاغرة بنظام الندب الداخلي.



ونرصد في هذا التقرير ، أخر أخبار وظائف الأزهر الشريف على بوابة الأزهر الإلكترونية.





وشارك الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، في مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث محمد سمير محمد طلبة، تحت عنوان "الالتزامات الناشئة عن عقود البحث المنظمة لإنتاج التكنولوجيا"، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وذلك بحضور الدكتور محمد علي محجوب، وزير الأوقاف الأسبق، والدكتور عبد الله النجار، أستاذ القانون المدني المتفرغ، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور ممدوح محمد علي مبروك، عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وذلك بقاعة الاحتفالات بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالدراسة.





ونعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتورة عبلة الكحلاوي، أشهر داعية مصرية.



وقال شيخ الأزهر على صفحته الرسمية، على فيس بوك، وتويتر "رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي، كانت نموذجًا للمرأة الصالحة لدينها ومجتمعها، سلكت طريق الدعوة إلى الله، فأَلِفَتها القلوب، وأنارت بعلمها العقول، وجعلها الله عونًا لمساعدة الفقراء والأيتام، فاللهم تغمدها بواسع رحمتك ومغفرتك، واجعل علمها وعملها شفيعًا لها، إنا لله وإنا إليه راجعون".





واستقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، كلًّا من "بخيتار إيريسوف"، مستشار سفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، و"خوليبكوف ديوربيك"، سكرتير أول بسفارة أوزبكستان بالقاهرة؛ للتعرُّف على دور المرصد في محاربة الأفكار المتطرفة، والوقوف على تجربة مرصد الأزهر في مكافحة التطرف.



واستعرض مشرفو المرصد آلية العمل داخل وحدات المرصد الذي يضم 15 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، من خلال شرح مفصل للمهام التي يؤديها الباحثون في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية، إلى جانب مواجهة ظاهرة «الإسلاموفوبيا»، ومكافحة خطاب كراهية المسلمين في بعض المجتمعات الغربية.





وعقدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اجتماع لمناقشة عدد من القضايا والبت في بعض القرارات المهمة المنوطة بها.



وأكد الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن اجتماع الهيئة اليوم لم يتطرق لمناقشة قضية زواج التجربة، والتي أثارت الرأي العام خلال الأيام الماضية.





وأصدر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، قرارًا بتنظيم العمل بين موظفي الأزهر الشريف في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.