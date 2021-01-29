ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حمدي فتحي يحتفل بعيد ميلاد أجايي

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:19 ص
اجايي وحمدي فتحي
اجايي وحمدي فتحي
Advertisements
مصطفى كرم
احتفل حمدي فتحي لاعب وسط  النادي الأهلي بعيد ميلاده صديقة بالفريق جونيور اجايي

ونشر حمدي فتحي عبر استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع اجايي وعلق عليها قائلا "عيد ميلاد سعيد ". 


وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها اللاعبون والجهاز الفني قبل ساعات من السفر إلى قطر استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس استعدادًا لرحلة قطر، حيث جاءت نتيجة الجميع سلبية.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.


ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل
Advertisements
Advertisements

تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينيو عقب هزيمة توتنهام أمام ليفربول.. صور

أخبار الرياضة.. تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينو عقب هزيمة توتنهام.. شوبير يحسم الجدل حول انضمام حسام حسن لـ الأهلي

شوبير يحسم الجدل حول ضم الأهلي لـ حسام حسن وحقيقة قرب انضمام باسم مرسي للزمالك

رسميا.. عمر العيوني مدافع بيراميدز ينتقل إلى الدوري النرويجي

بـمبلغ يفوق إمكانيات النادي.. إسماعيل يوسف يوجه نصيحة لـ مسؤولي الزمالك بشأن التجديد لـ ساسي

فرج عامر يتراجع عن بيع حسام حسن بعد تلقيه عرضين

أشرف قاسم يحسم الجدل حول ضم باسم مرسي وتفاصيل تجديد عقد ساسي

أول رد فعل من سانت إيتيان بعد صدمة فشل صفقة مصطفى محمد

استعدادا لمونديال الأندية.. أشرف صبحي والخطيب يشهدان المران الأخير للاعبي الأهلي| صور

فيسبوك يتسبب فى إيقاف وإحالة الحكم محمود عاشور للتحقيق فى الجبلاية.. ما القصة؟

مارك فيش لـ صدى البلد: موسيماني لم يقدم كل ما يملك مع الأهلي.. وفضلت لاتسيو على الزمالك

مدحت شلبي يكشف حقيقة رحيل حسام حسن عن سموحة إلى الزمالك مقابل 40 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها

استعدادا لمونديال الأندية.. أشرف صبحي والخطيب يشهدان المران الأخير للاعبي الأهلي| صور

مقارنة بين الوحش الصينية.. إم جي ZS و جاك S4 موديل 2021.. صور