إيقاف بالجملة.. اتحاد الكرة يواجه أزمة فى تعيينات حكام الدورى





تواجه لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد أزمة فى تعيينات الاطقم التحكيمية لإدارة منافسات بطولة الدوري الممتاز.





يأتي ذلك بعد إيقاف العديد من الحكام الدوليين وزملائهم بالدرجة الأولى وإحالتهم للتحقيق لعدة أسباب فى الآونة الأخيرة.





صدى البلد يستعرض قائمة بالحكام الذين تعرضوا إلى الايقاف والإجابة إلى التحقيق فى الدورى الممتاز مؤخرا.





إيقاف الدولى جهاد جريشة وحكم الفيديو طارق مجدى بعد الأخطاء الصادرة من جانبهم لدى إدارتهم مباراة الأهلي وبيراميدز التى انتهت بالتعادل السلبي واعتراض المارد الأحمر على إلغاء هدفا أحرزه والتر بواليا وعدم احتساب ركلة جزاء لصالح محمد شريف.





إيقاف الحكم محمود عاشور والدولي أحمد الغندور وٱحالة الثنائى إلى التحقيق بسبب اختراق قرار منع نشر الحكام اي اراء خاصة بالتحكيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.





منع الحكم محمد يوسف من إدارة مباريات يكون طرفا فيها نادى الزمالك بسبب اعتراض مسؤوليه على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح أمام عاشور فى مباراة الفارس الابيض وأسوان.





كما تم ايقاف الحكم محمد ميدو سلامة بسبب اعتراض النادي الاهلي على إلغاؤه هدفا أحرزه المدافع أيمن أشرف فى مباراة المارد الاحمر والبنك الأهلي ومنعه من إدارة مباريات القلعة الحمراء فى قادم الأيام.





وتسعى لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد إلى الخروج من تلك الأزمة عبر انتهاج اسلوب التدوير بين صفوف قضاة الملاعب ومنح الغالبية الفرصة فى إدارة مباريات الدوري المحلي.