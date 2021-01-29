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رياضة

8 مواجهات شرسة في مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:23 ص
رضا عبدالعال مدرب
رضا عبدالعال مدرب طنطا
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عبدالله هشام
تقام اليوم منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة حيث يستضيف فريق بورتو السويس متصدر الجدول منافسه كوكاكولا في تمام الساعة الثانية والنصف . 

وجاءت مواجهات اليوم كالتالي :
القناة - السكة الحديد 
النصر - الترسانة 
سرس الليان - بتروجيت 
الزرقا - المريخ 
جمهورية شبين - منتخب السويس 
الداخلية - زد اف سي 
بورتو السويس - كوكاكولا 
النجوم - طنطا 

جدول الترتيب : 

1- بورتو السويس : 22 نقطة 
2- منتخب السويس : 17 نقطة 
3- الداخلية : 17 نقطة 
4- الترسانة : 16 نقطة 
5- زد اف سي : 14 نقطة 
6- بتروجيت : 13 نقطة 
7- المريخ : 13 نقطة 
8- القناة :13 
9- كوكاكولا : 13 
10- سرس الليان : 12 نقطة 
11- السكة الحديد :11 
12- الزرقا : 11 
13- النصر : 9 
14- جمهورية شبين : 9 
15- النجوم :8 
16- طنطا : 7 
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