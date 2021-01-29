8 مواجهات شرسة في مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

تقام اليوم منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة حيث يستضيف فريق بورتو السويس متصدر الجدول منافسه كوكاكولا في تمام الساعة الثانية والنصف .
وجاءت مواجهات اليوم كالتالي :
القناة - السكة الحديد
النصر - الترسانة
سرس الليان - بتروجيت
الزرقا - المريخ
جمهورية شبين - منتخب السويس
الداخلية - زد اف سي
بورتو السويس - كوكاكولا
النجوم - طنطا
جدول الترتيب :
1- بورتو السويس : 22 نقطة
2- منتخب السويس : 17 نقطة
3- الداخلية : 17 نقطة
4- الترسانة : 16 نقطة
5- زد اف سي : 14 نقطة
6- بتروجيت : 13 نقطة
7- المريخ : 13 نقطة
8- القناة :13
9- كوكاكولا : 13
10- سرس الليان : 12 نقطة
11- السكة الحديد :11
12- الزرقا : 11
13- النصر : 9
14- جمهورية شبين : 9
15- النجوم :8
16- طنطا : 7