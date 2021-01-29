إنجاز طبي.. ابتكار عظام بشرية من خلايا حية

كشف الدكتور حامد الجوهري استشاري جراحة العظام ومدير في الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، حقيقة ابتكار عظام بشرية من خلايا حية، قائلًا إنه يجرى استخدام الزراعة البشرية أو الهندسة الوراثية في زراعة بعض الأنسجة مثل العظام لعدد من الحالات مثل الكسور والمصابين بالسرطان في العظام، وبخاصة عندما يجرى استئصال حجم كبير من العظام، أو بعض كسور العمود الفقري لكي تحدث عملية الالتئام.





وأضاف الجوهري في تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، تقديم الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد: "لدينا مليوني حالة زرع عظام أو استبدال عظام تكون مطلوبة في العالم بشكل سنوي، إذ أن العظم يتكون من خلية عظمية وأليف عضمية وأسمنت، ونوعية العظم الذي نحتاجه للزراعة قد تكون عظام طبيعية التي نستخدمها في الإنسان، ونحصل على عظمة منه لنزرعها في المكان المطلوب، وقد نحصل على العظم من إنسان آخر ونجري عليها تعديلا معمليا ثم نزرعها في إنسان آخر".





وتابع استشاري جراحة العظام ومدير في الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية: "قد نستخدم عظام بعض الطيور في عمليات الزراعة بعد الهرس واستعماله في المعامل، والجديد في هذا الامر هو استخدام الهندسة الوراثية والمحاكاة الحيوية لتصنيع ألياف عظمية أو طباعة هذه النوعية الجديدة من العظام بدلًا من العظام المطلوب الزراعة مكانها، وهذا الأمر لم يطلب كليًا، ويجرى تصنيع أشياء بدلًا من الألياف الطبيعية مثل الأسمنت العظمي لكي تكون بدائل مطلوبة جدا لبعض العمليات التي يصعب فيها الحصول على عظام الإنسان نفسه".



