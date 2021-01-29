الأهلي يختتم تدريباته بالتتش قبل السفر للمشاركة في مونديال العالم

خاص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش في ختام استعداده بالقاهرة قبل السفر اليوم إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.





بدأ الجهاز الفني المران بمحاضرة فنية في أرض الملعب ثم خاض الفريق فقرة بدنية، قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية في تدريبات الكرة.





ويشارك الأهلي في مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق أن حقق الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية.





ويلتقي الأهلي مع الدحيل القطري يوم ٤ فبراير المقبل، ويتأهل الفائز من الفريقين لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي البطولة.