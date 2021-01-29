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توك شو

دير الأنبا سمعان الخراز .. عالم ساحر.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:48 م
دير الأنبا سمعان
دير الأنبا سمعان
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قسم التوك شو
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، تقديم الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيًا بعنوان " دير الأنبا سمعان الخراز .. عالم ساحر". 

وقال محروس فخري خادم في الكنيسة: "بعد 1000 سنة من تاريخ نقل الجبل، أراد الله أن تكون هنا كنيسة ودير باسم القديس سمعان الخراز، وقد بدأنا فيها منذ عام 1974م وكان كل شيء بترتيب إلهي. 

ولم يكن هذا المكان مغلقًا بسبب العوامل الطبيعية مثل السيول والأمطار ما جعل القديس سمعان يبحث عن مغارة لكي يتعبد فيها، ثم بدأ في اكتشاف الكنائس الموجودة، بداية من عام 1974 وحتى عام 2000.

 وجرى العمل على تطويرها في عام 1986 إذ كانت كنيسة صغيرة، وفي الفترة بين عامي 1992 و1994 جرى البدء في الحفر فيها حتى تحولت إلى كاتدرائية فيها وتستطيع استقبال 20 ألف شخص، لتصبح الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط. 

ومن أجل تطويرها، جرى إزالة 1000 طن من الأحجار بالإضافة إلى الرتش والتراب، وجرى استخدام هذه الحجارة من أجل بناء المدرج، وفي إحدى المرات كان لودر يحمل الحجارة، فسقط إحداها في الأرض وتسبب في عمل حفرة، فجرى اكتشاف كنيسة الانبا بولا، وكانت تحت الأرض.

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