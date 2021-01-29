يتقدم له أساتذة جامعات.. عميد كلية الدراسات العليا يكشف عن برنامج تنفرد به الكلية عن باقي الجامعات





كشف الدكتور سيد خاطر عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة عن وجود العديد من البرامج المهنية بالكلية في مجالات وتخصصات مختلفة ، يبلغ عددها حتى الآن 18 برنامج .









وكشف خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هناك برنامج تنفرد به الكلية عن باقي الكليات بمختلف الجامعات المصرية وهو برنامج "علوم البيانات" حيث يتم تدريسه بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة فقط ، وهو كالبرامج المهنية الأخرى ، ويتم فتح باب القبول به بداية من شهر 6 القادم ، ويقبل جميع خريجي الجامعات المصرية .





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وأضاف "خاطر" أن الطالب يجب أن يجتاز أولا اختبارات القبول التي تعدها الكلية للالتحاق بهذا البرنامج ، لافتًا إلى أن هناك دورات تدريبية اختيارية للطلاب الراغبين في تنمية وثقل مهاراتهم وخبراتهم في هذه التخصصات ، حيث يتم إعدادها لتأهيل الطلاب لامتحانات القبول .





وتابع ، أن هذا البرنامج يؤهل خريجيه للعمل في مختلف مؤسسات الدولة ، في الداخل والخارج منوهًا إلى أنه يجمع بين علوم الرياضيات والاحصاء وعلوم الحاسب .





وأشار عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة إلى أنه تم البدء في تدريس هذا البرنامج العام الماضي ، وتتبلور أهميته في تقديم العديد من أساتذة الجامعات للالتحاق والدراسة به ، نظرًا لاحتياج سوق العمل لخريجي هذه التخصصات .





وأكد على أن الكلية تعمل على إعداد البرامج والمقررات وفقًا لما يحتاجه سوق العمل ، لتخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي .







