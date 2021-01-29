الخطيب يعود من دبي ويحضر مران الأهلي الأخير قبل رحلة الدوحة

عاد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي من دبي مساء امس بعد ان حصل علي الجرعة الثانية من لقاح كورونا





وحضر الخطيب مران اليوم برفقة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستاد مختار التتش





وخاص الفريق الأول تدريبات قوية صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش في ختام استعداده بالقاهرة قبل السفر اليوم إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.





بدأ الجهاز الفني المران بمحاضرة فنية في أرض الملعب ثم خاض الفريق فقرة بدنية، قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية في تدريبات الكرة.

ويشارك الاهلي في مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق أن حقق الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية.





ويلتقي الأهلي مع الدحيل القطري يوم ٤ فبراير المقبل، ويتأهل الفائز من الفريقين لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي البطولة.