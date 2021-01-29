لجنة مكافحة الأوبئة: مسحات بيئية للتأكد من عدم وصول كورونا للصرف الصحي

قال الدكتور بسام حجاوي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، تعليقا على مبادرة "كوفا فاكس"، إنها تستهدف ، بشكل أساسي، توفير اللقاحات في الدول التي لم يصلها أية لقاح حتى الآن، لافتا إلى أن عدد الدول التي حصلت على لقاحات 45 دولة فقط وهو ما يزعج العالم " .





وأضاف بسام حجاوي، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "اكسترا نيوز" ، أنه لا فرق بين اللقاحات الموجودة حاليا ، من ناحية السلامة الدوائية ، طالما وافقت عليه منظمة الصحة العالمية ، ووافقت على توزيعها بالدول.





ولفت إلى أن اللقاحات تتفاوت في فعاليتها ، بشكل طفيف ، ولكن جميعها فعالة ، متابعا : " لا توجد حتى الأن أبحاث تثبت أن اللقاحات الموجودة فعالة لجميع الطفرات لكوفيد 19 " .





وأكد أن اللقاحات الحالية ، تستطيع التعامل مع كوفيد 19 ، و طفراته ، بشكل جيد ، وتوفير مناعة بالجسم .





وتعليقا على المسحات الشرجية ؛ للكشف عن الاصابة بكورونا ، قال أن مسحة "pcr" ، أفضل الطرق التي يمكن الكشف من خلالها على الإصابة ، وتتمتع بالخصوصية .





وتابع : هناك أبحاث تشير إلى أن الدول بدأت تجري مسحات بيئية ، للتأكد من أن كورونا ، لم يصل ، إلى الصرف الصحي .



