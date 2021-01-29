تتصدر جوجل.. تفاصيل لعبة The Medium المثيرة.. فيديو

تصدرت لعبة الرعب والإثارة والغموض The Medium، مؤشرات بحث جوجل في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، التي كشفت عنها شركة مايكروسوفت في شهر مايو من العام الماضي.





ألعاب الفيديو المثيرة لعام 2021، فهي تعد أولى الألعاب الإلكترونية الحصرية على Xbox Series X، وقد كشف فريق Bloober Team أول إصدار للعبة أمس الخميس الموافق 28 يناير الجاري، وفق ما ذكره موقع "mercurynews". وتعتبر لعبة The Medium والتي تأتي ضمن ألعاب الرعب النفسية واحدة من أبرزالمثيرة لعام 2021، فهي تعد أولى الألعاب الإلكترونية الحصرية على Xbox Series X، وقد كشف فريق Bloober Team أول إصدار للعبة أمس الخميس الموافق 28 يناير الجاري، وفق ما ذكره موقع "mercurynews".





لعبة الرعب The Medium





وتدور أحداث لعبة الرعب The Medium بين عالمين مختلفين، تبدأ بطلة اللعبة وتسمى مريان مغامرة غامضة عن طريق استدعائها بمكالمة مجهولة لموقع مهجور دارت به مذبحة قديمة تدعي The Niwa Resort وهذا المكان عبارة عن منتزه من أحد المنتزهات الموجودة بريف بولندا.





وتملك ماريان قدرات غير طبيعية تمنحها القدرة الخارقة على مشاهدة الأرواح والتواصل معهم بين العالم الحقيقي وعالم الأشباح بنفس ذات الوقت، تجد الشابة المكان مرعب إلى حد كبير مع وجود الكثير الأرواح الشريرة مثل روح ماو.





وتتقابل البطلة بشخصيتين مختلفتين تماما إحداهما بعالم الأرواح والثاني من العالم الحقيقي، ويستطيع اللاعب التحكم بالشخصيتين بذات الوقت عبر تقسيم الشاشة، ومعظم الألغاز الموجودة في اللعبة تتضمن إيجاد وسيلة يتم بها تقدم الشخصية الموجودة في العالم الافتراضي والشخصية الموجودة في العالم الحقيقي في نفس الوقت.





وتأتي لعبة The Medium ضمن خدمة Xbox Game Pass، التابعة لشركة مايكروسوفت تعمل على Xbox Series S/X وأجهزة الكمبيزتر الشخصية، وتتوفر بسعر 49،99 دولار.





وتعمل لعبة The Medium بدقة 4K ومعدل 30 إطار وتحتاج إلى معالج رسومي GTX 1650 لكي تعمل على دقة عرض 1080p مع 30 إطار، كما تحتاج إلى 16 جيجابايت على مختلف الإعدادات، مع سعة تخزين 50 جيجابايت.