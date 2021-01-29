لا حجر على رأي والخارج عن التقاليد يلقى حزما.. رسائل رئيس النواب خلال الجلسات العامة: منح الكلمة يخضع لميزان العدالة والتوازنات السياسية.. وتحية لرجال الشرطة الأطهار

رئيس مجلس النواب حنفي جبالي:

لا حجر على رأي أو فكر داخل الجلسة ما دام يُطرح في إطار الدستور

منح الكلمة يكون وفقًا لرؤية المنصة وما فيه الصالح في إدارة الحوار والمناقشة

على النواب الإلتزام بالوقت المحدد والتركيز في نقاط الحديث





واصل مجلس النواب دوره الرقابي على مدار 4 أيام انعقاد متواصلة، وما يقرب من 29 ساعة عمل،وذلك لعرض موقف الوزراء من تنفيذ وزاراتهم برنامج الحكومة "مصر تنطلق 2018/2022".





وخلال هذه الجلسات استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي عدد من كبار رجال الدولة لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب، في حضور وكيلي مجلس النواب المستشار أحمد سعدالدين، والنائب محمد أبو العينين.





وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بجهود الجهاز المركزي للمحاسبات في حماية أموال وممتلكات الدولة وزيادة فاعلية الجهاز الاداري للدولة، جاء ذلك خلال استقبال سيادته للسيد المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.





كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس خلال استقباله للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن المشروعات العملاقة تنشر الخير وتبشر بمستقبل مُشرق لوطننا الغالي.





وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار في الخامس والعشرين من يناير الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وحماية لترابه ضد محتل غاشم، كما هنأ الرئيس بذكرى الـ "خامس والعشرين" من يناير التي قادها شباب مصر الأطهار، كما بعث ببرقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة.





وجاءت أهم التصريحات للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال هذه الجلسات كالآتي:





لا حجر على رأي أو فكر داخل الجلسة ما دام يُطرح في إطار الدستور واللائحة واحترام الآخر، ومن يخرج عن التقاليد البرلمانية والديمقراطية سيلقي حزمًا وحسمًا من رئاسة المجلس وفقًا للائحة.





منح الكلمة يخضع لميزان العدالة والتوازنات السياسية والحزبية وفقًا لرؤية المنصة وما فيه الصالح في إدارة الحوار والمناقشة، حتى يكون المجلس على"بصيرة من أمره" قبل اتخاذ القرار.





تحية لأعضاء هيئة الشرطة، من بذلوا أرواحهم في سبيل تأدية واجبهم الوطني، ومن يواصلون مسيرة من قبلهم من أجل أن يعم الأمن والأمان في جميع ربوع مصر.





تحية لشباب مصر الأطهار الذين قادوا ثورة 25 يناير والتي كانت مقدمة لثورة الـ30 من يونيو، التي شارك فيها الملايين من الشعب المصري بمختلف انتماءاته واتجاهاته السياسية وحماها جيش الشعب وشرطته الوطنية.





تحية لكل الذين غيروا مجرى التاريخ وسطروا بحروف من نور مرحلة جديدة من الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر



