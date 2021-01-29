دولة تعاقب رجلين مثليين بـ77 جلدة.. تفاصيل

تعرض رجلان للعقاب على الشريعة الإسلامية في إقليم أتشيه الإندونيسي المحافظ، بعد ثبوت تهمة تدين الرجلين بأنها شواذ ومارسا علاقة معا، الأمر الذي يعاقب عليه القانون في إندونيسيا الإسلامية.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، تعرضا للجلد في العلن، أمس 28 يناير، وتمت عملية العقاب باستخدام عصا، وتلقى كل منهما 77 جلدة على يد ضابط ملثم أمام حشد من الحضور في العاصمة باندا أتشيه.