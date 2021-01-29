دولة تعاقب رجلين مثليين بـ77 جلدة.. تفاصيل

تعرض رجلان للعقاب على الشريعة الإسلامية في إقليم أتشيه الإندونيسي المحافظ، بعد ثبوت تهمة تدين الرجلين بأنها شواذ ومارسا علاقة معا، الأمر الذي يعاقب عليه القانون في إندونيسيا الإسلامية.
ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، تعرضا للجلد في العلن، أمس 28 يناير، وتمت عملية العقاب باستخدام عصا، وتلقى كل منهما 77 جلدة على يد ضابط ملثم أمام حشد من الحضور في العاصمة باندا أتشيه.
وكان قد أبلغ عنهما الجيران في نوفمبر الماضي، خاصة أن آتشيه هي المنطقة الوحيدة في إندونيسيا التي تفرض الشريعة الإسلامية، كما تم جلد أربعة آخرين بتهمة ارتكاب جرائم قمار وشرب الخمر ومقابلة أفراد من الجنس الآخر.
أما الرجلان اللذان تم عقابهما، فأعمارهما 27 و 29 عاما، وكانا يصرخان من الألم أثناء الجلد من قبل عناصر تنفيذ ملثمة، جلدوهم على ظهورهم باستخدام عصا من الخيرزان، وتم إيقاف تنفيذ العقاب لفترة وجيزة سمح لهما فيها بشرب الماء، ثم استمرت عملية الجلد، وأغمي على والدة رجل منهما عندما رأت ابنها يُجلد.
وفي نفس اليوم ، تم جلد كل من امرأة ورجل 20 جلدة لقربهما من بعضهما البعض، وجلد رجلان 40 جلدة لكل منهما بسبب السكر، وجُلدت امرأة أخرى لاختلاطها برجل بشكل غير لائق في العلن.
وصرح مسؤول النظام العام هيرو تريويجاناركو: "تطبيق الشريعة الاسلامية يتم بشكل نهائي بغض النظر عن هويته وحتى الزوار يجب ان يحترموا الاعراف والقوانين المحلية".
يُعتقد أن هذه هي المرة الثالثة التي يُضرب فيها مثليين بالعصا في أتشيه منذ أن تم إدخال القوانين الإسلامية التي تحظر المثلية الجنسية في عام 2015.
والمثلية الجنسية ليست غير قانونية في أي مكان آخر في إندونيسيا ذات الأغلبية المسلمة ، لكن أتشيه مُنحت الحق في ممارسة الشريعة كجزء من اتفاق سلام مع الحكومة الإندونيسية في عام 2006 لإنهاء حرب انفصالية استمرت عقودًا.