ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين: لن نعترف بـ "جواز السفر البريطاني الخارجي" اعتبارا من 31 يناير

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:42 ص
جواز السفر البريطاني
جواز السفر البريطاني الخارجي
Advertisements
أ ش أ
أعلنت الصين اليوم الجمعة أنها لن تعترف بـ "جواز السفر الوطني البريطاني الخارجي" (BNO) اعتبارا من 31 يناير الجاري. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" – في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - " إن الصين لن تعترف، بدءا من 31 يناير، بما يسمى "جواز السفر الوطني البريطاني الخارجي" كوثيقة سفر أو كوثيقة هوية شخصية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الشأن". 

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد تعهد في أعقاب إقرار قانون الأمن القومي لمنطقة "هونج كونج" العام الماضي، بإتاحة السبيل أمام سكان المنطقة من حملة جواز السفر البريطاني الوطني في الخارج كي يحصلوا على الجنسية البريطانية؛ ما يمكنهم من الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة. 

يشار إلى أنه يوجد نحو 350 ألف مواطن حاملين لذلك النوع من جوازات السفر في هونج كونج وأن 5ر2 مليون آخرين مؤهلون للحصول عليها. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وسط تصاعد التوترات التجارية.. واشنطن تشدد قيود التأشيرات على مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني

الصين تفرض عقوبات على مسئولين أمريكيين ردا على عقوبات بحق مسؤوليها بشأن "هونج كونج"

قبل مغادرة السلطة.. إدارة ترامب تخطط لفرض عقوبات جديدة على الصين

سلالة كورونا الجديدة.. الدنمارك وهونج كونج تعلنان تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالكامل .. المملكة المتحدة تودع السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.. بوريس جونسون: الانفصال يجعل بلدنا منفتحة وحرة وسخية

اسم أول دولة يزورها بايدن بعد توليه منصبه

ترشيحاتنا

واثق من الفوز.. مدرب الدحيل يتحدى الأهلي قبل مواجهة مونديال الأندية

الزمالك يكشف بديل مصطفى محمد وتفاصيل إعارة اللاعب لـ جالطا سراي

حقيقة حذف مواطنين من منظومة التموين.. الحكومة تنفي والوزير يطمئن المستفيدين

أخبار الرياضة.. تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينو عقب هزيمة توتنهام.. شوبير يحسم الجدل حول انضمام حسام حسن لـ الأهلي

بمكياج جذاب.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

فيسبوك يتسبب فى إيقاف وإحالة الحكم محمود عاشور للتحقيق فى الجبلاية.. ما القصة؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البادي أظلم.. قصة سيارة زرقاء أنيقة تألقت برفقة جنات.. صور

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها

استعدادا لمونديال الأندية.. أشرف صبحي والخطيب يشهدان المران الأخير للاعبي الأهلي| صور