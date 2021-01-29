مصرية تصمم ملابس متعددة الأغراض للجرحى والمرضى.. فيديو

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، مصرية تصمم ملابس متعددة الأغراض للجرحى والمرضى.





ووفقا للتقرير، تعتبر شيماء النجار مصممة أزياء مصرية تبتكر ملابس عملية سهلة الارتداء والخلع لأشخاص خضعوا لعملية جراحية كبيرة.





وتعد تلك الملابس للذين تعرضوا للكسور أيضا، بهدف تمكينهم من إتمام علاجهم بسهولة، كما أن هناك أحد التصميمات التى تحتوى على جيوب من القسطرة، حيث أن تلك من أكبر المشاكل التى تعانى منها الناس بعد العملية.





واستلهمت شيماء الفكرة بعد معاناة أشخاص مقربين منها وجدوا صعوبة فى نوعية الملابس التى يرتدونها، حيث يتواصل الشخص المصاب مع شيماء عبر "الماسنجر" لتصميم له الملابس وفق نوعية العملية أو الإصابة، بعد استشارة مختص جراحة يساعدها فى ذلك.