لصوص ضمن حراس ملكة بريطانيا.. ماذا حدث

رغم أن الانضمام الى الحرس الخاص بالملكة إليزابيث يعد أمرا صعبا، إلا أن اثنين من الجنود من فوج الحرس البارد للملكة تم القبض عليهما لاتهامها بالسرقة.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يرجع سبب القبض عليهما إلى الاشتباه في قيامهما بسرقة ذخيرة، حيث أكدت شرطة سكوتلاند يارد، أمس، أنه تم ضبط كمية من الذخيرة خلال إحدى الغارات على عنوان سكني، ويقال إن الذخيرة عيار 9 ملم وتستخدم في المسدسات.





تم القبض على اثنين من أعضاء الخدمة في الجيش البريطاني. لم يتم الكشف عن أسمائهم بعد ولكن تم اعتقالهم من قبل أعضاء فرقة الطيران التابعة لشرطة العاصمة البريطانية.





وقال متحدث باسم الشرطة: 'تم القبض على رجل في الثلاثينيات من عمره ورجل في الأربعينيات للاشتباه في حيازة ذخيرة والتآمر على السرقة، وتم نقلهم إلى مركز شرطة قريب حيث لا يزالا رهن الاحتجاز.





وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "يمكننا أن نؤكد أنه تم اعتقال جنديين للاشتباه في ارتكابهما جرائم حيازة أسلحة نارية مسروقة، ونحن نساعد شرطة العاصمة في تحقيقاتها".





يذكر أن حرس كولدستريم هو أقدم فوج مستمر في الخدمة في الجيش البريطاني، ويصفها موقع الجيش على الإنترنت بأنها معروفة بواجباتها الاحتفالية رفيعة المستوى، لكنها وحدة مشاة تتمتع ذات مهام شاقة وتعد قوة قتالية فريدة.





يلعب حراس كولد ستريم دورًا احتفاليًا كحماة للقصور الملكية ، بما في ذلك قلعة وندسور وقصر باكنجهام، وتم إدراجها منذ عام 1650، ويأتي اسم الفوج من الجنود الذين أمضوا ثلاثة أشهر في بلدة كولد ستريم على الحدود الاسكتلندية في عام 1659، حيث مُنح 13 فردًا من حرس كولد ستريم وسام فيكتوريا.